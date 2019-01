La sentida carta del jugador de River que deja el fútbol

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo", confesó el futbolista uruguayo

Finalmente el delantero de River Rodrigo Mora dio a conocer, a través de las redes sociales, su decisión de retirarse del fútbol con una sentida carta.

La mala noticia se conoció cuando River dio por finalizadas sus vacaciones, reunió a sus jugadores en el Monumental y viajó a Punta del Este para realizar la pretemporada.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera", fueron algunas de las palabras elegidas por el uruguayo para anunciar su decisión.

"Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar. Pero hoy sólo quiero agradecer a todos. A mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y el apoyo que me brindaron siempre", terminó señalando Mora

Vale recordar que si bien el futbolista uruguayo se operó a mediados de 2017, las molestias físicas nunca se fueron. Esto le impidió tener más minutos en el cierre del año pasado, aunque formó parte de la delegación que viajó a Madrid para disputar la revancha de la final de la Copa Libertadores ante Boca.