A Mora lo saludó hasta Diego en un buen “día” para River

Emotivo cruce de mensajes y en lo que tiene que ver con la actualidad, hubo un acuerdo para incorporar al chileno Paulo César Díaz

| Publicado en Edición Impresa

Conmocionado todavía por el retiro de Rodrigo Mora, el uruguayo que también recibió el apoyo de Diego Maradona, a quien le respondió en un cruce verdaderamente emotivo, el plantel de River continúa intensificando la preparación diagramada en Punta del Este, la dirigencia apura las gestiones para sumar a los refuerzos solicitados por Marcelo Gallardo con miras a la agenda que el equipo de Nuñez deberá cumplir este año.

A propósito de esto, fuentes con llegada a los negociadores dieron por seguro que Paulo César Díaz acordó los términos de su contrato y quedó a un paso de convertirse en nuevo jugador de River. Se trata del marcador chileno de 24 años, cuyo pase es propiedad de Al-Ahli, de Arabia Saudita, y llegaría a préstamo por 18 meses.

La cesión, con un cargo cercano al millón de dólares, sería por un año y medio y lo que faltaría fijar es si habrá una opción o una obligación de compra para la institución Millonaria.

Díaz se desarrolló como marcador central, aunque también se puede desempeñar por las bandas. Surgió en Palestino, pasó por Colo Colo y luego cruzó la cordillera para incorporarse a a San Lorenzo en 2016. Luego, fue vendido por 2 millones y medio de euros al equipo árabe.

No avanzó en la misma dirección la negociación puesta en marcha con el propósito de asegurar la incorporación del volante colombiano Luis Díaz, figura de Junior de Barranquilla, quien reconoció que la oferta de River “es muy buena”, aunque -luego se confirmó- no alcanzó a cubrir las expectativas de la directiva.

La oferta que salió desde Nuñez daba cuenta de la intención de pagar 5.000.000 de dólares por el 75 por ciento de la ficha, aunque no alcanzó a cubrir las pretensiones en Colombia.

“Junior quiere contar conmigo pero la propuesta de River es muy buena”, confesó el zurdo de 21 años, uno de los apuntados por Gallardo para cubrir la vacante que dejó el traspaso de Gonzalo Martínez a Atlante United, de la Liga de los Estados Unidos. Justamente al Pity se lo vio ayer en Solanas, por donde pasó a saludar antes de asistir a recibir el premio otorgado por el diario El País al mejor jugador de América en 2018.

el saludo de diego a mora

Diego Maradona le expresó ayer su apoyo al Rodrigo Mora, quien acaba de anunciar su retiro de la actividad a causa de una crónica lesión en la cadera, mediante un mensaje en una red social.

“No nos conocemos, Rodrigo Mora, pero te hablo igual, como si te conociera. En esto no hay colores de camisetas y no hay pasión de por medio. Sólo quiero darte todo mi apoyo. Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané”, le dijo Maradona a Mora en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje del campeón mundial de 1986 en México culminó con el siguiente párrafo: “Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. Te mando un abrazo grande, uruguayo!”.

“Esto es fútbol”, fue la respuesta de Mora al mensaje de Diego. En Instagram, el charrúa con el siguiente texto: “Esto es fútbol: rivales, no enemigos”.