VIDEO.- El insólito carrito de catering descontrolado en plena pista de un aeropuerto

Un carrito de catering sin control causó el caos en la pista del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Estados Unidos. La insólita situación fue grabada por un pasajero, quien subió el video a las redes sociales y rápidamente se hizo viral.

En las imágenes se puede ver cómo el vehículo gira en círculos, mientras desparrama comida y bebida sobre el pavimento. Incluso se observa cómo algunos empleados tratan sin éxito de detenerlo mientras se acerca peligrosamente a un avión estacionado.

Un operario, a bordo de otro aparato, chocó contra el carrito para detener su marcha e impedir el impacto contra la aeronave. Más tarde la compañía American Airlines tuvo que salir a emitir en un comunicado, en el que indicó que las primeras investigaciones apuntaron a que el acelerador del vehículo se atascó y causó que éste perdiera el control.

“Al principio me pareció gracioso, pero a medida que el carro tomaba más velocidad, pensé que aquello era peligroso”, comentó el hombre que apretó el botón de grabar en su celular para que el mundo hable de este increíble episodio.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz