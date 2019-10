El 69% de las personas dice tener problemas para encontrar ropa a su medida en el país

El dato surge de una encuesta nacional realizada por una ONG, que asegura que eso produce “tristeza”. El reflejo en platenses

| Publicado en Edición Impresa

Belén Treuque (23 años).- “​​​​​​​Hay como una especie de talle único para determinado tipo de cuerpos, y el que no es así se embroma. Yo lo noto especialmente en remeras y pantalones, que si no van mal de caderas, quedan cortos”

Camila Contreras (20 años).- “​​​​​​​La verdad es que el tema de la ropa es un problema. No creo tener un cuerpo que sea muy atípico, y sin embargo es difícil dar con un pantalón que me quede justo. Por lo general me quedan cortos o chicos”

Maximiliano Valor (23 años) .- “​​​​​​​Si no encuentro ropa exacta para mi talle, generalmente compro medidas más grandes, y la verdad es que mucho no me preocupa porque mi mamá es modista y me ajusta todo al toque”

Alejandra Dorigoni (51 años).- “​​​​​​​Las personas no son todas iguales y muchos parece que no lo entienden. En mi caso, si quiero vestir un ambo lo tengo que encargar a medida, porque nunca coinciden, por ejemplo, el pantalón con la chaqueta”

Nora Rebainera (51 años).- “​​​​​​​Es algo que me sucedió toda la vida, para determinadas prendas me cuesta mucho encontrar el talle ideal. Lo noto particularmente en corpiños y blusas”

De acuerdo a la última encuesta nacional de la ONG AnyBody Argentina, una entidad internacional que lucha por la defensa de los cuerpos, a casi el 70% de los argentinos se le dificulta dar con ropa a su medida, y el sentimiento más recurrente entre las personas que no encuentran su talle es el de “tristeza”.

De acuerdo a este trabajo, el 69% de las personas manifiestan tener problemas para encontrar talle en el país “siempre o frecuentemente”, y los jeans o pantalones es el tipo de ropa que plantea más dificultades, de acuerdo con la Encuesta de Talles de AnyBody, una organización enfocada en prevenir el deterioro de la salud física y mental de las personas por intentar lograr una “perfección física irreal”.

“El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada y el 51% lleva a cuestionar su cuerpo, lo que se traduce en gente insatisfecha con su imagen”, agregó el informe.

“Por curioso que parezca -señaló Camila Ocampo, activista de AnyBody Argentina y modelo XL- el talle más difícil de encontrar no es el XXL o el XXS, si no el talle 46 (14,96 %), que es el talle promedio, y le siguen las medidas 48 (13,01 %), 44 (12,11 %), 42 (10,96 %) y 50 (10,56 %)”.

“La ropa es un derecho que debe adaptarse a los cuerpos de cada individuo y no al revés”, añadió Ocampo, quien aseguró además que en el país está muy vigente “el fenómeno del talle único, una práctica ilógica que constituye una forma de discriminación fortísima”.

“En lugar de la ‘ley de talles’ yo digo que existe la ‘ley de la calle’ -destacó por su parte el diseñador Leonardo Salanitri- y es que la gente hace su propio relevamiento de dónde encontrar ropa a su medida porque en general no se asesora sobre dónde comprar un talle grande y de calidad”.

“El ser humano no es textil y la vestimenta que tenemos es nuestra piel, a la que generalmente no cuidamos, uno cuida más la ropa que la piel. La gente se suele vestir de forma uniformada o con colores de camuflaje, y al vestir todos iguales también desaparecemos”, apuntó Salanitri.

El diseñador agregó que “la gente se asombró cuando salió la película ‘Las 50 sombras de Grey’, y yo creo que mucho más sádico que eso es ver las dos o tres hojas de producción de moda que salen en los medios más importantes, que están todo el tiempo mostrando que vos sos un imposible, que no vas a llegar, que no sos, que no pertenecés, que no sos joven”.

CUERPOS EN EXTINCIÓN

AnyBody y su programa ‘Endangered bodies’ (cuerpos en riesgo de extinción) cuenta con réplicas en otros países como Estados Unidos, Brasil, Irlanda, Australia, Alemania y México. Y si bien nació en Reino Unido, lleva más de diez años combatiendo en Argentina “la epidemia del odio corporal” e intentando aumentar el cumplimento de la Ley de talles mediante diversas campañas contra la “cosificación” de la mujer en todos los ámbitos.

Su misión, según destaca la entidad fundada en nuestro país por la escritora y activista canadiense Sharon Haywood, es “agitar conciencias y presionar a quienes tienen influencia social sobre el ideal de belleza y salud por parte del público para que enfrenten el daño que se provoca al promover una visión negativa de los cuerpos”.

“Muchas veces me preguntan si la discriminación por no ser flaca es peor en Argentina que en otros países -señala Haywood, quien vive en nuestro país- y siempre digo que dentro de la industria de la moda acá es más fuerte que en otros países que conozco, como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido”.