Pase de facturas entre el oficialismo y la oposición en el Concejo de Berisso

Un homenaje al recientemente fallecido ex intendente Néstor Juzwa durante la última sesión del Concejo Deliberante de Berisso se convirtió en un pase de facturas entre el oficialismo de Juntos por el Cambio y la oposición del Frente de Todos. Es que según el oficialismo, mientras se desarrollaba el homenaje a cargo del concejal peronista Oscar Potes, su compañero de bancada y candidato a intendente Fabián Cagliardi “se levantó de su banca y se fue”. Y algunos relacionaron esa actitud con que Juzwa había apoyado a su rival, Juan Mincarelli en la interna del FDT resuelta en las PASO de agosto último. En efecto, Cagliardi no estuvo durante el homenaje que incluyó un minuto de silencio pero el edil luego señaló que había salido antes de que se iniciara la recordación y restó importancia a las acusaciones del oficialismo. Desde la bancada de Juntos por el Cambio, José Méndez pidió, aunque sin nombrar a Cagliardi, que la presidencia del Cuerpo en situaciones como esas “llame al orden a los concejales para que no abandonen sus bancas.