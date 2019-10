¡Fuerza Doctor! El hermano de Bilardo dijo que "Carlos está bien, camina por sí solo"

Tiene esperanzas de que el ex jugador y DT pueda estar en la inauguración del estadio pincha el próximo 9 y 10 de noviembre

Carlos Salvador Bilardo, ex campeón del mundo como jugador de Estudiantes y como entrenador del seleccionado argentino, que a sus 81 años atravesó un delicado problema de salud en julio pasado, "se encuentra bien y camina por sí solo", según lo reveló hoy su hermano menor Jorge.



"Carlos está bien, camina por sí solo, se baña y come solo también, y será sometido a unos controles la semana próxima para seguir el tratamiento", comentó Jorge Bilardo en declaraciones efectuada a Super Deportivo de Radio Villa Trinidad, de Santa Fe.



El ex director técnico, ídolo del Pincha, estuvo varias semanas internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en la Capital Federal, afectado por las consecuencias del síndrome de Hakim-Adams, la enfermedad neurológica que padece desde hace casi un lustro y se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante.



El hermano de Bilardo comentó además que le gustaría que el "Narigón" pueda estar presente en la inauguración del nuevo estadio de Estudiantes, previsto para el 9 y 10 de noviembre: "No sé cómo puede reaccionar Carlos, tenemos pensado ir con un enfermero o un médico".