Goleada de Santa Bárbara “A”

| Publicado en Edición Impresa

Santa Bárbara “A” goleó como local a Lomas 4-1 (Cereceda, Estanislao Pérez Pesado, Pinedo Ruíz y Lisandro Zocchi) por el Metro de Primera de Caballeros. En la Primera B1, Universitario “A” superó en su visita a AACF 5-3 (Juan y Franco Cavassa, Bruno Baldello y Moro Canchi) y Estudiantes igualó con Quilmes “B” 0-0. En Primera B2, Santa Bárbara “B” cayó con Bs As C. Scholl 4-3 (Vázquez -2- y Allan). En Primera C, Universitario “B” venció a GEBA “C” 4-0 (Cabral -2-, Pagnutti e Ignacio González).

Hoy, desde las 16, se jugará la 12º fecha de la segunda ronda del Metro de Damas. Primera A: Santa Bárbara “A” vs Banco Nación. Primera B: Hacoaj vs Santa Bárbara “B” y Universitario “A” vs San Lorenzo. Primera C2: Estudiantes “A” vs Country Banco Provincia. Primera D2: Tristán Suárez vs Universitario “D”. Primera D3: Mariano Moreno vs San Luis “A”. Primera D4: San Lorenzo “B” vs Universitario “B”, Olivos “B” vs Santa Bárbara “D” y Santa Bárbara “C” vs CUBA “B”. Primera E1: Gimnasia vs Lomas “C”. Primera E2: Regatas VB “C” vs Estudiantes “B”. Primera E3: San Luis “B” vs San Carlos “B” y Universitario “C” vs Temperley. Primera E7: Santa Bárbara “E” vs Hurling “C”. Primera Damas Domingo: San Patricio 4, Estudiantes “C” 0.