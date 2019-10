Nación asiste a La Matanza, donde todavía al menos 5.000 vecinos permanecen evacuados

Envió efectivos de las fuerzas federales y elementos de primera necesidad para asistir a los más perjudicados por la inundación registrada tras el temporal del fin de semana

A tres días del temporal que afectó particularmente a varias localidades del partido bonaerense de La Matanza, el número de evacuados se mantiene estable en 5000, pero "la situación del agua está controlada" y hacia las 18hs. "se espera que el río baje a niveles normales", informó una fuente del comando central del cuartel de Gregorio de Laferrere.

"Por el momento la situación del agua está controlada: en algunos lugares tuvo un leve descenso y en otros se mantiene, pero anoche el servicio meteorológico informó el cese de alerta por crecidas, por lo que hay que esperar a que el agua vaya descendiendo lentamente", dijo Daniel Bodegó, a cargo del Destacamento Nº3 de Laferrere, donde se centralizó el operativo de rescate.

De hecho, señaló que "para de hoy se espera que el Río de la Plata baje a valores normales. lo que debería ayudar a desagotar". No obstante, el jefe de bomberos advirtió que el retorno de los evacuados "va a llevar unos días" porque hay mucho barro y suciedad acumulada, "siempre y cuando el clima nos ayude".

Respecto a los evacuados, Bodegó explicó que siguen "rondando los 5.000" y en lo que va de la jornada "sólo se registró un solo pedido adicional de evacuación que se realizó". Todas las personas se encuentran refugiadas en escuelas de las localidades de Virrey del Pino, González Catán y Laferrere, cada una de las cuales tiene "entre cinco y seis centros de evacuados". "Igualmente los equipos de rescate están haciendo una minuciosa recorrida por los barrios afectados verificando que no quede gente que quiera abandonar su domicilio", agregó.

“Perdimos muchas cosas y acá no vienen a ayudar, no nos ofrecen nada”, se quejaron Irene y Ramón, quienes desde hace 12 años viven con sus padres en una vivienda en la intersección de Leopardi y Danel que "se nos inundó toda".

Según relataron, el agua alcanzó el medio metro de altura y por eso tuvieron que llevar a sus tres hijos hasta la planta alta, donde vive la abuela, mientras ellos dos tuvieron que irse a dormir a la obra en construcción de Ciudad Evita donde Ramón trabaja de sereno. “La ropa mojada con agua contaminada de los nenes no sirve más y tenemos suerte que no se enfermen”, acotó Irene.

“Hace varios años yo construí una parte de mi casa con materiales que me daban, ahora no nos ayudan con nada”, dijo a su lado Ramón.

Como ellos, otros vecinos se quejaban de que "nadie viene a verlos", aseguran que no están recibiendo comida y que si no van a los centros de refugiados "no nos ofrecen ni una manta, ni un colchón".

Nación ayuda con refuerzo de las fuerzas federales y elementos de primera necesidad

El Gobierno nacional asiste a la provincia de Buenos Aires con el empleo de las fuerzas federales y el envío de elementos de primera necesidad para ayudar a los vecinos de La Matanza que sufrieron las consecuencias de las inundaciones que se registraron el último fin de semana.

El Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR), a cargo de la secretaría de Protección Civil del ministerio de Seguridad, comenzó a concentrar en la localidad de Virrey del Pino, ubicada en el centro de ese partido, los recursos nacionales y provinciales que se utilizarán para garantizar la movilidad y cubrir necesidades básicas de los damnificados.

La ayuda que presta la Nación incluye la colaboración de 60 agentes, dos camiones y cocina de campaña provistos por Gendarmería, y botes, buzos de rescate y vehículos por parte de Prefectura Naval y la Policía Federal. El Ejercito también interviene con efectivos, botes, cuatro camiones, una planta potabilizadora y cocina de campaña.

A su vez, la secretaría de Protección Civil dispuso vehículos para el traslado de agua potable y otros insumos entregados por el ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación.

Estas acciones se suman a la ayuda desplegada por las distintas áreas del gobierno bonaerense y los municipios comprometidos, la policía provincial y bomberos voluntarios.

El subsecretario de Operaciones de Protección Civil, Daniel Russo, señaló que desde la Nación y la provincia de Buenos Aires “estamos continuando con el operativo y esperando que la lluvia de hoy no sea muy intensa”.

"En La Matanza todavía la situación está complicada. El agua que fue cayendo va decantando hacia los grandes ríos y arroyos”, explicó el subsecretario.