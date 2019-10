Cataluña: otro día de furia tras las condenas a líderes separatistas

Disconformes con las duras penas de prisión para nueve de sus jefes por el intento de secesión de 2017, los independentistas volvieron a protestar en las calles y se enfrentaron a la policía

BARCELONA

Manifestantes independentistas catalanes se enfrentaron ayer con la policía por segundo día consecutivo en las protestas para denunciar la condena de varios de sus líderes a elevadas penas de cárcel por el Tribunal Supremo español.

Al atardecer, las asociaciones independentistas convocaron a manifestaciones con velas frente a las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades catalanas que, en Barcelona, reunió a unas 40.000 personas, según la policía municipal.

La policía cargó contra unos cientos, entre ellos muchos jóvenes con la cara tapada, que lanzaron botellas, petardos y bengalas e incluso hicieron fogatas enfrente del cordón de seguridad montado frente al edificio de la delegación. Similar situación se vivió en la protesta en Tarragona, 100 km al suroeste.

Antes se habían interrumpido vías férreas y numerosas rutas, entre ellas la autovía AP-7 que conecta España con Francia y la A-2 entre Barcelona y Madrid.

Inspirados en Hong Kong

El lunes, la misteriosa asociación Tsunami Democrático había llamado a paralizar el aeropuerto de Barcelona. Queriendo imitar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, unas 10.000 personas según el gobierno español acudieron en vehículos, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal.

Durante horas se enfrentaron con la policía que custodiaba el aeropuerto, que cargó repetidamente y disparó balas de goma y de espuma.

Más de cien vuelos fueron anulados, muchos viajeros no pudieron llegar y cientos se quedaron varados en la terminal toda la noche. Los efectos duraron hasta ayer, con 45 vuelos suspendidos.

Más de 100 personas recibieron asistencia médica en el aeropuerto, entre ellas un manifestante que perdió la visión de un ojo por una herida “compatible” con una bala de goma.

La movilización continuó ayer con el inicio de nuevas marchas desde diferentes puntos del territorio que este viernes deben converger en Barcelona, coincidiendo ese día con una “huelga general”.

“Las condenas lo que hacen es abrir un nuevo ciclo político”, dijo el presidente del Parlamento regional, el independentista Roger Torrent. “Ahora, Madrid debe entender que no puede hacer crónico el conflicto y que tendrá que sentarse a una mesa de diálogo”, insistió.

DURAS CONDENAS

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo español dictaron penas de prisión de entre 9 y 13 años para nueve implicados en el fallido intento de secesión de octubre de 2017.

La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación. Tres antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 12 años; otros dos ex consejeros, 10 años y medio; la ex presidenta del Parlamento regional, 11 años y medio, y dos líderes del activismo separatista, nueve años.

Además, tras la condena, la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto por sedición y malversación basada en esos mismos delitos contra el ex presidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del intento de secesión.

En preparación de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el gobierno socialista de Pedro Sánchez mostró firmeza ante los separatistas. Las condenas serán cumplidas íntegramente, dijo Sánchez, mientras su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó “indulto alguno”. (AFP y EFE)