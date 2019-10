Vidal abrió el Coloquio de IDEA: "Uno es más lo que hace que lo que dice”

La gobernadora bonaerense, entre otras cosas, propuso una reducción de Ingresos Brutos al agro, la industria y la construcción

María Eugenia Vidal aseguró hoy, en la apertura del Coloquio de Idea, que no cambiará los valores que la llevaron a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a pesar de los resultados adversos de las elecciones.



“Yo no cambio mis ideales por los resultados” dijo Vidal esta noche en el acto de apertura del 55° Coloquio de IDEA, que se realiza hasta el viernes, inclusive, en el hotel Sheraton de Mar del Plata



La mandataria, ante unos 900 empresarios de las principales compañías del país, hizo un recorrido de las obras y medidas que tomó a lo largo de sus cuatro años de gestión, “a pesar de estar en minoría en el Congreso” provincial.



“Pero estos cambios han venido para quedarse. Hemos logrado que ningún cargo pueda ser reelecto de manera indefinida”, dijo Vidal, lo que generó el aplauso de los empresarios.



Antes de la gobernadora, fue el turno del presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Gastón Remy, quien destacó “el momento en que se realiza este encuentro, en medio de una situación difícil para el país, y luego del resultado de las PASO y antes de las elecciones presidenciales”.



“Es ahora cuando más tenemos que esforzarnos para llegar a acuerdos que nos transformen en un país productivo, con crecimiento sostenido e inclusión social”, dijo Remy.



La nueva edición del Coloquio, convocada bajo el lema "A los hechos", cerrará el viernes, con la disertación que realizará el presidente Mauricio Macri por teleconferencia a las 18.00, según detalló el cronograma oficial del encuentro.



Bajo el el lema "A los Hechos", el encuentro tiene como objetivo impulsar iniciativas concretas basadas en los ejes principales de la generación de empleo, la calidad institucional y la integración social, bajo el paraguas de la búsqueda de desarrollo económico sostenible para nuestro país", remarcaron los organizadores en la página web de IDEA.



Dentro de los invitados internacionales se destaca Delia Ferreira, presidente de Transparency International, y Chris Colbert, de Harvard Innovation Lab.



El jueves comenzará la actividad a las 9 cuando Federico Procaccini, presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de Openbank, hablará sobre "Los acuerdos para una Argentina posible".



A continuación se tratará el tema "Futuro: empresarios, liderazgo y contagio" en una mesa integrada por Federico Braun, Carolina Castro, y Marcos Galperin.



Al mediodía será el turno del candidato a la Presidencia por Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien no asistía al Coloquio desde 2005, cuando era ministro de Economía del presidente Néstor Kirchner.



Para el viernes, se destaca la apertura a las 9.00 con las palabras del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; a las 10.30 los editores periodísticos Hernán de Goñi, Daniel Hadad, Ricardo Roa, Fernán Saguier, Nora Veiras, y Edi Zunino, hablarán sobre "Acuerdos: el rol de los medios".



El encuentro, que se realiza la semana previa a la realización de la elección presidencial, contará con la participación de los gobernadores recientemente electos o reelectos Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Perotti (Santa Fe).



Al mediodía, está previsto que hable el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y a la tarde su par de Hacienda, Hernán Lacunza, a través de una videoconferencia desde Washington, informaron desde la organización del evento.