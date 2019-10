El Ciudad de La Plata, candidato a recibir la final única de la Copa Sudamericana 2020

| Publicado en Edición Impresa

El Consejo de CONMEBOL decidirá mañana las ciudades anfitrionas para las Finales Únicas de la Libertadores y Sudamericana 2020. Y entre los estadios que quedaron en la selección final, está el Ciudad de La Plata, que figura entre los contendientes para ser sede de la final de la Copa Sudamericana.

Un equipo multidisciplinario compuesto por asesores técnicos de diversas áreas, bajo la dirección de la Confederación analizó y puntuó a cada una de las candidaturas tras su visita oficial.

Los criterios evaluados a la hora de seleccionar las sedes anfitrionas serán la visión, el concepto y el legado de la propuesta, así como las características técnicas del estadio y campos de entrenamiento, los requisitos de seguridad, movilidad y alojamiento, y diversos aspectos sociales, políticos, medioambientales y comerciales.

El estadio de 32 y 25 quedó en la selección final.

Los candidatos para ser sede de la Copa Libertadores 2020 son estos: Estadio Mario Kempes de Córdoba (ARG), Mineirão de Belo Horizonte (BRA), Arena do Gremio de Porto Alegre (BRA), Estadio Beira-Rio de Porto Alegre (BRA), Maracanã de Rio de Janeiro (BRA), Estadio do Morumbi de Sao Paulo (BRA), Arena Corinthians de São Paulo (BRA) y Estadio Nacional de Lima (PER).

En tanto, los estadios candidatos para recibir la final única de la Copa Sudamericana son estos: Estadio Mario Kempes de Córdoba (ARG), Estadio Ciudad de La Plata de La Plata (ARG), Estadio Mané Garrincha de Brasilia (BRA) y Estadio Nacional de Lima (PER). Las cartas ya están sobre la mesa y cada uno de los candidatos hizo lo suyo para quedarse con la sede de los esperados partidos. Mañana se conocerá la resolución de la CONMEBOL y su finalmente el escenario de 32 y 25 recibirá el duelo decisivo de la Sudamericana.