Más de un millón de personas marcharon por Londres exigiendo frenar el Brexit

Más de un millón de personas marcharon hoy por las calles de Londres para exigir otro referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), mientras en el Parlamento, los diputados resolvían posponer la aprobación o el rechazo del acuerdo alcanzado entre el primer ministro Boris Johnson y Bruselas.



La marcha convocada por el grupo pro europeo, "People's Vote", inició su recorrido cerca de las 11 sobre la avenida Park Lane que bordea el céntrico Hyde Park y terminó frente al Parlamento donde se organizó un acto.



Bajo un sol radiante, los manifestantes marcharon con pancartas anti Brexit y banderas de la UE exigiendo tener "la última palabra" sobre la salida del Reino Unido de la UE, como la única forma de resolver la crisis.



La cara de Boris Johnson, con mensajes que decían "Espectáculo de terror en Wensmister", "Fuera Johnson" o "Stop Brexit "eran los más populares.



"Soy británica de origen alemán, mi marido es británico, mi madrastra es portuguesa, mis colegas son españoles o italianos y mi perro es inglés. Por favor no me dejen sola con el perro, amo la UE", gritaba una mujer de unos 40 años durante la marcha.



Sólo había unos pocos manifestantes partidarios del Brexit que participaban de la marcha con carteles stikers de "Love EU" y provocaban a la gente con cánticos anti UE.



"Yo marcho por mis hijos", dijo Adele, una inglesa de unos 40 años, que exigía también otro referendo sobre los términos del Brexit.



"Obviamente no nos opondríamos a eso (el nuevo referendo). Hay un fuerte argumento democrático para ello", afirmó.



La manifestación de hoy fue un último intento para persuadir a los parlamentarios de votar en contra del acuerdo de Johnson y respaldar una votación del Brexit.