Se conoció el primer tráiler de "Birds of Prey"

La película protagonizada por Margot Robbie llegará a los cines en febrero de 2020

En las últimas horas, Warner dio a conocer el primer tráiler de "Birds of Prey", que contará la historia en solitario de Harley Queen alejada del Guasón y buscando su "emancipación".

"Birds of Prey, and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn" es el nombre completo de la película protagonizada por Margot Robbie y dirigada por Cthay Yan. En el reparto también se encuentran Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Pérez, Ella Jay Basco y Ewan McGregor.

La historia, según se conoció, sucede después de lo visto en "Escuadrón Suicida", cuando Harley Queen abandona al Guasón y se una a otras villanas para salvar a una compañera del Amo del Crimen de Gothan City, Máscara Negra.

El rodaje del film comenzó en enero de 2019 y el estreno llegará a los cines el 7 de febrero del año próximo.