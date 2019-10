| Publicado en Edición Impresa

El abogado que representa a la mujer que denunció al cantante Axel por abuso sexual simple, José D’Antona, aseguró ayer que otras cuatro personas refirieron haber tenido “situaciones no deseadas” con el artista, pero que no sabe si “harán o no la denuncia”. De la denunciante, por ahora, solo se sabe que era mayor de edad al momento del hecho, y que éste tuvo lugar en 2017.