La tensión entre Macri y Alberto también siguió detrás de cámaras

El Presidente le recriminó al candidato kirchnerista los dichos sobre su padre, haciendo hincapié en que se trataba de una persona que ya no estaba para esgrimir una eventual defensa

Fue uno de los momentos más calientes del debate de anoche, el segundo entre los candidatos a presidente. La discusión era sobre la corrupción, cuando Alberto Fernández le preguntó a Mauricio Macri si "no vio la corrupción de la obra pública en el clan Macri", haciendo hincapié en el supuesto rol de su fallecido padre, Franco, por lo que le pidió "hablar en serio" porque, resaltó, a él "no lo va a correr" con ese tema.

"Es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo y no se puede defender", le replicó Macri, quien anteriormente había acusado a Fernández de querer "tapar los bolsos de (José) López, la efedrina, las 51 obras de Lázaro Báez", entre otras cuestiones denunciadas como hechos de corrupción del anterior gobierno y le recriminó que "es imposible de creer que usted no vio nada" cuando era jefe de Gabinete.

En el primer intervalo que hubo después de ese cruce, la tensión siguió entre ambos, y según confirmaron fuentes de ambos sectores, el Presidente le volvió a reprochar al candidato del Frente de Todos lo que había dicho sobre su padre, en especial porque se refería a una persona ya fallecida que no tenía la posibilidad de una eventual defensa.

La recriminación fue en medio de un clima de suma tensión que más de uno temió que pudiera pasar a otro plano.

La contracara fue delante de las cámaras y lo tuvo a José Luis Espert como principal protagonista, quien en un momento les propuso a Macri y Fernández "abrazarse y hermanarse", porque, consideró, han coincidido en tomar medidas como "el cepo cambiario, default de la deuda" y "congelamiento" de precios, y en ese convencimiento les dijo: "muchachos abrácense, tan diferentes no son". Fue el único momento que Macri y Fernández coincidieron en sonreír.