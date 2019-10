Una nena cayó en un pozo en un centro de salud de La Unión

| Publicado en Edición Impresa

Un incidente que pudo tener consecuencias graves terminó siendo, sólo por la suerte, solamente un susto. Es que una nena de 7 años cayó en un pozo mientras caminaba en un centro de salud del barrio La Unión. No sufrió heridas porque el pozo no resultó demasiado profundo, pero hasta ahora no hay explicación oficial de por qué cedieron las baldosas. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió ayer a la tarde en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 3, que funciona en 45 entre 146 y 147, donde había varias personas esperando a ser asistidas.

La pequeña jugaba en el patio y, repentinamente, se abrió un hueco importante, aunque no muy profundo. Los que estaban en el lugar corrieron a ayudarla, mientras llamaban al 911 para pedir ayuda.

Acudió a la denuncia personal policial del Grupo Táctico Operativo (GTO) que asistió a la menor antes de que la revisaran los médicos. “No padecía lesiones de interés”, informaron en un reporte oficial, en el que también se aclaró que “hasta el momento (por anoche) no se registró denuncia del hecho”. En la subcomisaría La Unión se inició una causa por “averiguación de ilícito”. Los encargados de la salita “señalizaron” el pozo tras el incidente.