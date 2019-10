Allanan la sede de Asuntos Internos en La Plata tras denuncia de un ex comisario

El procedimiento se lleva cabo en la sede de 51 entre 10 y 11 tras acusaciones contra un auditor de esa dependencia de la Policía Bonaerense

La sede de la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense, situada en 51 entre 10 y 11, era allanada hoy en el marco de una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público radicada contra el auditor Guillermo Berra por un ex comisario de esa fuerza, informaron fuentes de la investigación.



El allanamiento se realizaba dentro del edificio a partir de una investigación iniciada por la fiscal Cecilia Corfield titular de la UFI 15, y con orden de registro autorizada por el juez de Garantías Guillermo Atencio.



La denuncia que motivó el procedimiento fue radicada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien acusa a Berra de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario".



Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos, según las fuentes.