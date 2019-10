Reino Unido: hallan 39 cadáveres en un camión frigorífico

Treinta y nueve cadáveres fueron hallados ayer dentro de un camión frigorífico, a unos 35 km al este de Londres, cuyo conductor fue detenido por asesinato, conmocionando a un Reino Unido que multiplicó los llamados a luchar contra el tráfico de personas. El vehículo habría llegado poco después de la medianoche al puerto inglés de Purfleet, a orillas del Támesis, procedente de la localidad belga de Zeebrugge. La policía no precisó si las víctimas -38 adultos y un adolescente- eran indocumentados. (AFP)

ESSEX DEATHS: The bodies of 39 people have been found in a lorry container in Essex. A 25-year-old Northern Ireland man is arrested on suspicion of murder. @BBCMarkSimpson will have all the latest from Essex on @bbcnewsline throughout today. pic.twitter.com/AXaQMeEuzK