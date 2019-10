Más adultos mayores pierden el miedo y se le animan al desafío de la vida digital

““Mi nuera me anotó para que pudiera tener la tablet, que viene con aplicaciones de Pami y Anses para hacer los trámites directamente desde ahí. No sé usarla pero ella me va a enseñar”. - Norma Herrera - Los Hornos

““Me avisaron que había sido seleccionada. Y me puso muy contenta porque no tengo tablet, aunque sí uso computadora. Soy un poco autodidacta, porque la verdad es que aprendo investigando”. - Alicia Kutzynski - Villa Argüello

“La tablet me viene muy bien porque no tengo nada de esos equipos y no sé nada tampoco. Pero un hijo mío es analista de sistemas y él me va a enseñar a usarla. Voy a tener que instalar el wi-fi”. - Olga Acuilán -Altos de San Lorenzo