La “Angelina Jolie" de Irán rompió el silencio desde la cárcel

La joven, que fue acusada de blasfemia y permanece detenida, se mostró arrepentida por su transformació

La fama de Sahar Tabar trascendió fronteras. Fue a través de la red social Instagram donde mostró su sorprendente transformación con la idea de parecerse a la actriz de Hollywood Angelina Jolie. O al menos eso fue lo que se difundió.

Ahora, por primera vez la joven de 22 años habló desde la cárcel, donde se encuentra detenida por “blasfemia” e “incitar a la violencia”, y allí señaló que su real intención era verse igual a un personaje tipo zombie de la película de dibujos animados de fantasía Corpse Bride.

La entrevista fue transmitida por la televisión estatal iraní, donde Tabar aprovechó para dar su versión sobre su drástico cambio. “Yo no luzco como las fotografías pasadas por photoshop que han sacado por televisión”, mencionó en la transmisión en la que aparecía con la cara borrosa.

Además, desmintió haberse sometido a más de 50 cirugías, como aseguró el periódico británico The Sun a finales de 2017.

“Mi sueño de la infancia era hacerme famosa”, sostuvo antes de verse obligada a decir que deseaba haber escuchado a su madre y dejar de cambiar su aspecto, algo que generó críticas en redes sociales, ya que algunos usuarios manifestaron que la joven fue presionada para realizar tales declaraciones.

“Mi madre me decía que parara, pero no escuché. A veces las palabras de un extraño o un amigo pueden ser más importantes que las de un padre”, mencionó. Fue la fama y los seguidores que tiene en Instagram los que la impulsaron a seguir con su transformación.

Su cuenta de Instagram que, según Tabar, tiene 486,000 seguidores, está desactivada.

Durante el diálogo, el canal sostuvo que Tabar era hija única de padres divorciados, que vivía con su madre, y que “podría estar estudiando en la universidad” si no fuera por su “extraña” personalidad y fama en la internet.

“Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimiento en todo el planeta”, aseguró tiempo atrás.