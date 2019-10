“Si vuelvo con Osvaldo, me meto la Cobra en el...”

| Publicado en Edición Impresa

“Está todo súper bien como padres de la criatura”, dijo Jimena Barón, consultada por el posteo cariñoso de Daniel Osvaldo para las “madres de su vida”, dentro de las que incluyó a la actriz y cantante, que es madre de su hijo Morrison. “Cualquier gesto de am... (se interrumpe, evitando decir la palabra ‘amor’) que no sea feo de su parte, me encanta”, indicó y agregó: “Me parecen geniales, si finalmente fueron genuinos, sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos. Yo creo que cualquier hombre separado, o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la que eligió como para tener hijos”. Además negó muy gráficamente que esté pensando en volver con el ex futbolista. “¡¿Qué?! Vos estás loco. Me meto ‘La Cobra’ en el culo”, dijo, en relación a su canción feminista empoderada que reza: “soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé, ¿pensabas que era gratis lastimar?”.