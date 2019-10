Se pone la gorra Netflix impedirá que los usuarios compartan la cuenta

| Publicado en Edición Impresa

Parece que los días de “solidaridad” entre usuarios de Netflix se termina: la plataforma de series y películas por suscripción más popular de Internet buscará en un futuro próximo evitar que sus usuarios compartan sus perfiles, es decir que de una misma cuenta haya varios usuarios que no vivan el mismo domicilio.

La medida fue anunciada por Greg Peters, jefe de producto de Netflix, durante la conferencia en la que informaron de la facturación del tercer trimestre del año: el plan es similar al que llevará a cabo Spotify, el servicio de música vía streaming que confirmó que revisará si los miembros de un plan familiar efectivamente viven en la misma dirección.

El plan de Netflix es permitir distintos perfiles dentro de un mismo hogar, o incluso entre miembros de una familia, pero no el uso compartido de contraseñas que en Argentina es costumbre, y también un problema en todo el mundo para la empresa, que ha visto cómo se reduce mes a mes el incremento de suscripciones, justo cuando en el horizonte asoma una tremenda guerra por el alma de los clientes entre los servicios de streaming que se lanzarán desde noviembre: la medida, que Netflix promete llevará a cabo “de forma amigable con el consumidor”, tiene como objetivo incrementar la base de suscripciones en el camino hacia esa guerra, y recuperar de alguna forma los 135 millones de dólares que, según estimaciones de la firma Magid, la compañía pierde en nuevas suscripciones cada mes en Estados Unidos.

De hecho, de acuerdo a una encuesta realizada por la cadena estadounidense de noticias CNBC, el 35 % de los milenniales de ese país, que tienen entre 16 y 36 años comparte las contraseñas de sus servicios de streaming. Entre los mayores, los números caen, pero siguen siendo cifras significativas.

Habrá que ver cómo reacciona, de todas formas, el público: ¿pagarán aquellos que se queden sin cuenta un nuevo usuario? La pregunta resuena con potencia en el ecosistema de servicios bajo demanda que se viene, con plataformas poderosas como Disney+ y HBO Max compitiendo con el hasta ahora monopólico Netflix.

De hecho, con tanta oferta de servicios y billeteras limitadas (particularmente entre los jóvenes, que son los que más consumen; y particularmente también en Argentina, con el dólar por las nubes), ya hay estudios que señalan que la piratería está volviendo como forma de consumo primordial: quizás no se puede pagar, pero eso no significa que no se pueda ver...