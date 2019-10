ARA San Juan: familiares piden imputar a Macri y Aguad

| Publicado en Edición Impresa

A casi dos años de la desaparición del Submarino ARA San Juan, la querella que patrocina a un grupo de familiares de los tripulantes pidió la imputación del Ministro de Defensa Oscar Aguad, del presidente Mauricio Macri y de diez oficiales de la Armada. En concreto, buscan que sean imputados por “homicidio con dolo eventual reiterado en 44 casos”, “mal desempeño en sus funciones” y “abandono de personas”.

En el caso del Presidente de la Nación, y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la imputación que se solicita ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, es por “mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en un parangón con quien fue jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el incendio de Cromañón.

Si bien desde el juzgado se aclaró que se trata sólo de una solicitud, también se dejó trascender que la magistrada ya tendría perfilados los cargos y los responsables, alguno de los cuales podrían coincidir con los mencionados en el pedido de la querella.

Como se recordará, en la causa ya hay tres imputados por la magistrada: el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, quien al momento del siniestro se desempeñaba como jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos. Todos oficiales en actividad. Los tres se negaron a declarar y solicitaron la asistencia de un defensor oficial.

Para los abogados Fernando Burlando, Lorena Arias y Valeria Carreras, los presuntos responsables del fallecimiento de los 44 tripulantes serían -con distinto grado de responsabilidad- Macri; el ministro Oscar Aguad; la ex secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias del ministerio de Defensa, Graciela Villata; el exjefe Estado Mayor Armada, almirante Marcelo Srur; el ex jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide; el jefe de Mantenimiento y Arsenales, contraalmirante Eduardo Malchiodi; el ex jefe del Centro Integración de Inteligencia Táctica Atlántico, Daniel Ernesto Iribarren; el mencionado Correa; al capitán de corbeta Francisco Oleiro (del área comunicaciones); el contralmirante Gabriel González, ex jefe de la Base Naval Mar del Plata; el contralmirante Osvaldo Vernaza y el ex titular de Comunicaciones e Informática de la Armada Argentina.

Para los abogados querellantes los doce funcionarios mencionados, “a la luz de la prueba colectada, serían los responsables de la mayor tragedia de la Armada en tiempos en paz”.