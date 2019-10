Las incertidumbres económicas que aún debe despejar el gobierno electo

| Publicado en Edición Impresa

A 45 días de la entrega del poder al nuevo gobierno, prevalecen las incertidumbres económicas básicas: ¿qué programa habrá? ¿quién será el ministro? ¿cuánto valdrá el dólar? ¿a cuánto ascenderá la inflación? ¿y los sueldos y jubilaciones? por mencionar las cinco preguntas más comunes. Aunque la mayor angustia tiene que ver con la crisis, que lleva por lo menos 18 meses y nada indica que termine pronto. Al contrario, la inercia de la crisis se aceleró en los dos últimos meses y los pronósticos son que aún resta varios capítulos por recorrer y caer. La nueva gestión de Alberto Fernández se enfrenta a otra contradicción quizás insalvable en lo inmediato: la sociedad votó reclamando cambios y mejorar sus condiciones de vida; pero esas expectativas chocan con los datos duros de la economía que no dan margen para repartir o prometer casi nada. ¿Cuánta conciencia tiene el Presidente electo de esta realidad? ¿Qué margen se imagina tendrá en los próximos meses para no anunciar solo malas noticias a la gente?

El escenario económico de la Argentina no da lugar a magia ni atajos. Los márgenes son tan estrechos que no alcanza solo con voluntad política o un nuevo gobierno, aunque esos condimentos son imprescindibles. Mal que le pese a la Argentina, el peronismo no tiene credibilidad en los centros financieros internacionales y cualquier negociación tendrá un costo adicional por esa desconfianza. El inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores no es un tema secundario sino clave en el horizonte económico. El riesgo de default, un hiperdólar o un fogonazo de precios está a la vuelta de la esquina con efectos sociales desbastadores.

En las actuales circunstancias, una convocatoria a un Pacto Social no es suficiente para anclar las expectativas de inflación y, por ende, dar vuelta las tendencias recesivas. Puede ser útil, pero se requiere algo más: no un programa de ajuste o recortes sin más, sino un compromiso fiscal muy concreto y real del sector público, en sus tres dimensiones, la Nación, las provincias y los municipios, para fijar una pauta de variación del gasto corriente el año próximo a un ritmo que sea al menos de 20 puntos porcentuales de la inflación acumulada de los últimos doce meses. La consistencia fiscal de un programa es a su vez la llave de ingreso a una refinanciación de los compromisos de deuda y un acuerdo de varios años con el Fondo Monetario Internacional, hoy el único financista posible de la Argentina.

Pero al margen de esas consideraciones, están las consecuencias de la elección de este domingo en la semana con las medidas de la administración de Mauricio Macri.

-Con respecto al control de cambios, ya se anunció un endurecimiento de las regulaciones, restringiendo la compra de dólares actual de 10.000 por mes a U$S200. Por eso el domingo por la noche se reunió el directorio del Banco Central;

-La calidad de la transición y las restricciones cambiarias dependerá de muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con el resultado de la Ciudad de Buenos Aires.

-Alberto Fernández reclamó a Macri que cuide las reservas del Banco Central que bajaron unos 20.000 millones desde las PASO, pero también que contenga el precio del dólar en 60 pesos. Las dos metas son incompatibles (tienen lógica política pero no económica);

-Desde el inicio del control de cambios, los depositantes sacaron unos 12.000 millones de dólares (cerca del 40 por ciento). ¿Qué sucederá con otros 20.000 millones que aún están en plazos fijos en los bancos?

-El ministro Lacunza y Guido Sandleris estarían esperando también decisiones políticas del presidente electo o de su equipo, si cuidan las reservas y dejan que el precio del dólar suba. Las previsiones de mercado siguen en torno a los 70 pesos por dólar para fin de año y una brecha del 50 por ciento. Pero no está descartado uno de 80 pesos;

- El goteo de las reservas del Banco Central podrían llevar a que las reservas netas al 10 de diciembre sean de 10.000 millones, pero si la corrida al dólar continúa como la última semana, las reservas no alcanzarían para financiar la transición;

-En el mercado se esperaba que Alberto Fernández anunciara hoy lunes quién será su ministro de Economía, pero en el bunker del presidente electo no habría ninguna decisión. En cambio podría ratificar a su equipo de referente con Matías Kulfas y Cecilia Todesca, y algún otro más. Dicen no habría abandonado su idea de convocar a Roberto Lavagna;

-También se esperan definiciones hoy sobre la refinanciación de la deuda y el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Quizás haya algún anuncio de viaje a los Estados Unidos;

-La negociación de la deuda sin quita o con quita se inclinó en los últimos días a la segunda opción, que sería del orden del 20 por ciento pero nada puede hacerse sin la intervención del Fondo Monetario Internacional;

-Otro tema muy complejo es la elevada emisión en pesos que se prevé para diciembre, que sería equivalente al 22 por ciento de la base monetaria, pero que en el 2020 llegaría al 80 por ciento con un impacto sobre la inflación que en diciembre sería al menos similar al de septiembre;

-Con respecto a los aumentos de salarios y jubilaciones, seguiría en firme la idea de anunciar una suba del 30 a 35 por ciento;

-Y con respecto a la herencia que dejaría el macrismo, el PIB caería este año 3,5 por ciento y una cifra similar en el primer año de gestión de Alberto Fernández. Y en cuanto al consumo, habría bajado 6 por ciento este año, y en el 2020 podría caer otro 3 por ciento.