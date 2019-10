La actividad industrial bajó 6,4% y la construcción 5,9% durante agosto

El organismo dio cuenta que la actividad fabril de agosto estuvo 2,8% por debajo de la de julio y acumuló una pérdida de 8,1% en lo que va del año

La actividad industrial bajó en agosto 6,4% en relación con igual mes de 2018, cayó 2,8% respecto de julio y acumuló un descenso del 8,1% en lo que va del año, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el sector de la construcción disminuyó en agosto 5,9% en términos interanuales, pero subió 0,4% en comparación a julio, añadió el Indec.



La marcha de la actividad fabril, como la del resto de la economía, se vio afectada por el resultado de las elecciones PASO, luego de las cuales el tipo de cambio aumentó 25%.



El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo a la prensa a mediados de septiembre que las "condiciones económicas" cambiaron "muy fuerte" después de las PASO: "Veníamos con mejora de empleo; el desempleo había dejado caer y había actividades con indicios de recuperación. Ahora debemos estabilizar la economía y trabajar para la conservación del empleo".



En ese marco, en agosto de este año, y respecto de igual mes del 2018, la división “Alimentos y bebidas” registró un aumento de 0,4%, alentada por un mayor nivel de molienda de porotos de soja respecto al año pasado, cuando la cosecha se vio fuertemente afectada por la sequía.



También la producción de textiles aumentó 1,4% interanual, a partir de una recuperación de la demanda por programas de compra en 6 y 12 cuotas, y por una base de comparación muy baja.



El resto de los rubros cerraron con importantes bajas, como el caso de “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” que registró una disminución de 27,7%; “Otro equipo de transporte” 20 %; “Industrias metálicas básicas” 9,2%; “Productos de metal” 11,7%; y “Maquinaria y equipo” 14,4%.



A estos descensos se le sumaron las bajas de “Productos de tabaco” 12,5%;; “Prendas de vestir, cuero y calzado” 11,3%; “Madera, papel, edición e impresión” 6,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear 1,3%; “Sustancias y productos químicos” 4,4%; “Productos de caucho y plástico” 8,1%; y “Productos minerales no metálicos” 2,7%; entre otros.



En tanto, el sector de la construcción, y con una caída del 5,9% interanual, se registraron mermas del 11,3% en la compra de hierro redondo y aceros para la construcción; 20% en Mosaicos, graníticos y calcáreos; 9,8% en Hormigón Armado, entre otros.



Las perspectivas de los empresarios para el desarrollo del sector hasta noviembre, no son favorables.



Entre los empresarios que se dedican a la obra privada, 70,7% considera que disminuirá contra 29,3% que no prevé mayores cambios.



En tanto, entre quienes realizan mayormente obra pública, 70,5% considera que disminuirá, contra el 29,5% no anticipó cambios en la encuesta realizada por el Indec.