Lanata anunció su salida de la televisión y la radio: "Paro porque tengo que hacerlo"

En un video que difundió esta tarde explicó que decidió enfocarse en su salud y prometió volver a la pantalla de El Trece el próximo año

Jorge Lanata tuvo un año complicado en cuanto a salud, lo cual afectó su trabajo tanto en la televisión como en la radio. Tras varias internaciones y especulaciones en cuanto a su recuperación, este jueves se conoció que no volverá a conducir su ciclo Periodismo para Todos (PPT).

"Jorge Lanata no vuelve a PPT, el ciclo términa antes de lo previsto. El periodista enviará un video para despedirse de su audiencia por ahora ", informó Adrián Pallares. Y agregó que el periodista "se va a dedicar a reponerse de sus temas de salud".

A las 19 horas, en tanto, Lanata manifestó mediante un video su decisión. "Todo el tiempo me dicen cuidate. Saben... les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo muchas enfermedades asociadas".

Y recordó: "Este año me internaron cuatro veces y este mes me caí tres veces, la última fue horrible, me caí de espaldas en el piso de la radio".

Finalmente, el conductor manifestó su intención de volver a la televisión: "Les voy a hacer caso. Me voy a tomar unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer por la pantalla de El Trece. Ahora paro porque tengo que hacerlo".

Durante 2019 Lanata tuvo que ser hospitalizado en varias oportunidades. El 15 de septiembre fue internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertención. En junio, en tanto, estuvo internado durante varios días debido a un cuadro de Gripe A, en febrero por un problema gastrointestinal, luego por un problema de rodilla y más tarde por una neuropatía agravada.

Este mes, además, sufrió una dura caída al salir de su programa radial Lanata sin Filtro. Afortunadamente no resultó herido, pero tuvo que cancelar su último programa de PPT por los dolores producto del golpe.