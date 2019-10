Denuncian a autoridades de colegio tras la muerte de un alumno que participó en una pelea

La mamá de Lautaro, un alumno de 11 años de la Escuela Nº 35 de Zárate que murió el viernes pasado a la noche horas después de haber participado de una pelea durante el horario escolar en la que habría recibido un golpe en el pecho, denunció hoy que las autoridades escolares nunca le contaron lo sucedido.



“El viernes retiró a mi hijo de clases sin ningún problema y volvimos juntos a casa, y al rato manifestó que le dolía el pecho, se sentía mareado y le había sangrado la nariz", contó a TN Leonela, la madre del niño fallecido.



La mujer relató que a pesar de eso "como el malestar fue pasajero, me pidió permiso para ir a jugar a la casa de una amiga. Se fue y me dijo, si me siento mal te aviso. Y horas más tarde se descompensó”.



El hecho que se conoció este miércoles por la denuncia de los padres es investigado por la Justicia, que recibió la denuncia del médico que lo atendió en el hospital de Zárate, donde se estableció que el deceso se produjo por muerte súbita.



Recién ayer, tras el sepelio y entierro de su hijo, Leonela se enteró por comentarios de sus compañeros que el viernes Lautaro había participado de una pelea dentro del aula y que habría recibido un golpe en el pecho que le provocó un sangrado en la nariz.



“Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe”, se lamentó Leonela.



Y explicó que fue hasta el colegio junto a otros padres para reunirse con las autoridades, pero que no le brindaron información .



“Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico, que podría haber actuado de otra manera para salvarle la vida”, agregó la mujer.



El caso caratulado como averiguación de causales de muerte es investigado por la UFI N°2 de Campana, que aguardará los resultados de la autopsia para saber cómo se produjo el deceso de Lautaro.