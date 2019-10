Diputados sin sesión, Lipovetzky en Tucumán , los Guardavidas y Nedela, las cartas de Cagliardi

Visto y Oído

Diputados sin sesión



La fecha se había barajado en todas las conversaciones de pasillo y oficinas de Diputados de la Provincia. El jueves 7 de noviembre sería el día en la que la Cámara baja bonaerense volvería a sesionar, rompiendo así un período récord de inactividad parlamentaria desde el retorno a la democracia de 1983: seis meses sin bajar al recinto. Pero en las últimas horas, el intento motorizado por un sector de diputados se frustró. "La semana que viene no sesionamos, se cayó", explicaba ayer un diputado del oficialismo que no escondía el malestar por la situación. En rigor, entre todos los bloques hay reclamos y quejas cada vez en voz más alta por el largo parate legislativo, que atribuyen a una decisión del Poder Ejecutivo en la que el costo político recae sobre los propios legisladores. "Es una vergüenza que no sesionemos hasta el 10 de diciembre y que sólo hayamos tenido tres sesiones en el año", dicen. Por eso, ahora un grupo de diputados presionará para que se fije una nueva fecha de sesión en alguna de las tres semanas que quedaría hasta el recambio de gobierno entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof.

Remarcaciones en stand by

Comerciantes de la Región del sector gastronómico se preparaban para sufrir aumentos por parte de sus proveedores, que les habían adelantado que las subas llegarían tras las elecciones generales en algunos productos que son esenciales para este rubro, como aceite, harina y otros insumos básicos. Pero, cepo mediante y con el dólar más tranquilo, desde los comercios aseguran que, por ahora, las remarcaciones todavía no llegaron.





A la caza de ofertas

Con el dólar alto, el valor del metro cuadrado está a la baja. Por eso, según cuentan martilleros de la Región, tímidamente empiezan a aparecer en el meracdo local algunos compradores que, dólares en mano, buscan ofertas en el mercado para sellar alguna buena compra. por ahora, abundan las preguntas, pero algunos se esperanzan con concretar alguna venta en un año para el olvido.

La bronca en el Provincia sigue

Cuentan que varios asesores de la Presidencia del Banco Provincia la vienen pasando mal desde hace un par de semanas. Es que, cuando llegan a la sede del banco en el microcentro porteño, sufren "escraches" por parte de empleados del banco por los sueldos que supuestamente cobran. En realidad, cuentan que la gremial interna no le perdona a Juan Curutchet, presidente de la entidad bancaria bonaerense, que haya nombrado a dos ex empleados de su estudio como empleados permanentes del banco.

Un diputado platense del PRO,en la asunción de un peronista

El televisor del bar Irlanda, ubicado la calle Catamarca del centro de San Miguel de Tucumán, Catamarca, tenía encendido el canal 8 de esa ciudad. Lo estaban viendo un grupo de militantes peronistas porteños, que concurrieron a la asunción del gobernador Juan Manzur, cuando apareció en la pantalla el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky. Pensaban que era del corresponsal en Buenos Aires el que le hacía la nota, pero no, la entrevista era en Tucumán. “Estoy en Tucumán porque tengo una relación personal con Juan (Manzur) desde hace años, me invitó a su asunción. Es momento de dejar las grietas", dijo el legislador macrista que nació en La Plata, realizó el secundario en el Colegio Nacional y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la UNLP.

¿De dónde conoce a Manzur? Le preguntó el periodista tucumano. "Nos conocimos por la relación que tiene con la comunidad judía, valoro mucho su política hacia nuestra colectividad. Es muy proactivo en este sentido y eso hay que destacarlo", señaló el legislador que el domingo fue electo diputado provincial del PRO por la séptima sección electoral. Los militantes peronistas se preguntaban si Lipovetzky, que está molesto con Mauricio Macri porque lo bajó de la candidatura a diputado nacional- será uno de los 44 legisladores que compondrán el bloque de Cambiemos en la Cámara baja bonaerense, o dejará a su bloque con 43 integrantes.

Los guardavidas de Berisso llevaron la playa a la municipalidad

Con reposeras, sombrillas, salvavidas y otros artículos playeros coparon el ingreso a la municipalidad de Berisso los guardavidas de es municipio, a la espera de una decisión del intendente Jorge Nedela que finalmente llegó: la temporada estival en La Balandra y otros espacios de playa del distrito dará comienzo 1º de diciembre y tendrá una duración de 150 días corridos. El operativo además afectará a alrededor de 40 guardavidas. La protesta de los trabajadores playeros incluyó la presentación por parte de la comuna del plan de seguridad en playas que la comuna debe enviar al gobierno provincial.

Cagliardi mostró barajas sobre posibles nombres en su gabinete de Berisso

No pasó desapercibido el hombre que acompañó al electo intendente de Berisso, Fabián Cagliardi (Frente de Todos) a la primera reunión de transición con el actual jefe comunal, Jorge Nedela. Se trata de Gabriel Bruno, a quien Cagliardi presentó como “un hermano de la vida” pero que, según quedó claro, también se trataría de su más valorado asesor en temas económicos y contables. Bruno, en efecto, es contador y se ha desempeñado en el ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación entre otros cargos. La presencia de Bruno en la reunión, donde el tema central fueron los números del municipio, dejó flotando la sensación de que o bien sería el hombre encargado de la Economía en la vecina comuna o en su defecto será alguien que cuente con su expresa bendición. Tampoco dejó de llamar la atención que quien asumirá como intendente el 10 diciembre haya ido a la reunión con Nedela acompañado de su hijo, Faustino Cagliardi.