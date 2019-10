"La oferta de Boca existió pero no soy un traidor" ¿Quién lo dijo?

La posibilidad que Boca sume a André-Pierre Gignac generó una singular expectatitva en su momento. Finalmente ese pase no se concretó y ahora, el francés salió a aclarar que pasó y porque decidió rechazar el ofrecimiento xeneize.

"La oferta de Boca fue muy seria pero no soy un traidor" dijo hace pocas horas Gignac cuando le preguntaron por el tema.

El futbolista dejó en claro que le había dado su palabra a los responsables de la conducción de Tigres de México y al público sobre su permanencia en el equipo mexicano.

"No quise faltarle el respeto porque es un gran club y me encanta, pero no había marcado mi gol 105 -récord del club- y yo dije que me quería retirar en Tigres. Hicieron un esfuerzo para mi contrato e iba a cobrar lo mismo que aquí... Era perfecto, pero no", sentenció el delantero.