Pampita tendrá una despedida de soltera bajo dos condiciones: "No strippers y no celulares"

La modelo se casará con el empresario Roberto García Moritán a fines de noviembre

En apenas unas semanas, Pampita se casará con el empresario Roberto García Moritán. La fecha señalada es el próximo 22 de noviembre. Mientras tanto, la modelo se toma un descanso de la organización y esta noche festejará su despedida de soltera.

Horas antes de la numerosa celebración, contó en diálogo con Nosotros a la Mañana sobre el evento: “¡Ay, ese grupo de WhatsApp! ¿Te imaginás 40 mujeres poniéndose de acuerdo? No sé cómo lo están sorteando”.

Luego, Pampita dijo que puso dos condiciones para la fiesta: "No strippers y no celulares. No sé si se van a aguantar porque hay algunas que no sé si van a poder, pero vamos a hacer lo máximo posible para que sea algo nuestro”.

Finalmente, también se animó a responder sobre el festejo de su futuro marido: “De la despedida de Roberto no sé nada y no pregunto. Ahí, mejor no meterse. No, nada, no puse condiciones. No quiero ni saber nada”.