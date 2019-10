Más usuarios ahora pueden completar la carga de la Sube desde el celular

| Publicado en Edición Impresa

Ya está disponible una nueva actualización de la aplicación “Carga Sube” que permite, a quien posee un teléfono celular apropiado, como novedad, recargar la tarjeta del transporte público con sólo acercar el plástico al móvil, sin tener que pasarla por una validadora de las que están en estaciones de tren o subte. Hasta ahora, esta opción estaba limitada a un número reducido de usuarios.

La app Carga Sube, que no debe confundirse con la llamada simplemente SUBE, según se explicó, fue lanzada hace un año por el ministerio de Transporte de la Nación y ya fue descargada más de medio millón de veces desde “Play Store”, la tienda oficial de aplicaciones de Google.

Con esta aplicación, se precisó en la cartera de Transporte, ya se realizan más de un millón de recargas por mes.

Con Carga Sube se puede, además de recargar crédito, ver el saldo y, desde ahora, acceder también a la información del último viaje realizado (medio utilizado, fecha, hora y descuentos percibidos por combinación de medios de transporte).

Todavía la app no es compatible con todos los teléfonos móviles que utilizan el sistema operativo Android que cuenten con tecnología NFC; su generalización se encuentra en desarrollo.

Para saber si un teléfono es compatible con la nueva app hay que buscarla desde ese teléfono en la tienda de Google. Si aparece entre los resultados, es porque el teléfono es apto para usarla. Pero si el equipo no tiene la versión del sistema operativo requerida, no cuenta con la tecnología NFC o tiene una versión de NFC no compatible, la app no aparecerá en “Play Store”.

Otra novedad de la actualización de la aplicación es la posibilidad de copiar el número de la tarjeta SUBE, que es extenso y es solicitado por las billeteras electrónicas.

TODOS LOS PASOS

Para sumarle crédito a la tarjeta con la aplicación después de cargar la Sube hay que seleccionar “Acreditar Carga”; luego se debe mantener el plástico unos segundos unido a la cara posterior del teléfono. A partir de ese paso, la tarjeta estará lista para seguir viajando. Se pueden acreditar hasta 10 cargas por día en distintas Sube.