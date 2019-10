La pelea entre Matthysse y la boxeadora polaca terminó como empezó: con escándalo

El combate entre la boxeadora argentina Soledad Matthysse y Ewa Brodnick dejó como saldo un escándalo en el pesaje y la victoria de la polaca a lo que se agregó el gesto final de la argentina.

La púgil de nuestro país no aceptó el resultado y le hizo "fuck you" a su adversaria una vez finalizadas las acciones.

Las crónicas indican que los jueces vieron ganadora a la local pero de manera ajustada con 96-94, 97-93 y 95-96. Brodnick celebró el haber retenido el título super pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por tercera vez consecutiva pero la argentino no aceptó el fallo.

La argentina Matthysse comenzó a realizar gestos para expresar su negativa con el fallo y mientras su contrincante la saludaba le advirtió: "No me ganaste". Acto seguido ensayó una sonrisa y rápidamente retomó su postura: le quitó la mano a la polaca y le mostró su dedo del medio para realizar el universal "fuck you".