Casella negó “coqueteos” con Alberto Fernández y cuestionó a Salvador

Juan Manuel Casella es uno de los dirigentes históricos del radicalismo que en los últimos tiempos ha enarbolado una posición crítica sobre el rol de su partido en la alianza oficialista. Hace algunos días se lo mencionó como uno de los radicales que podría ensayar alguna coincidencia con el candidato peronista Alberto Fernández, pero Casella salió a rechazar el supuesto coqueteo. “Mi vida política y personal, que cualquiera puede verificar, demuestra que jamás incurrí en actitudes ambiguas o especulativas de tal naturaleza”, disparó Casella, quien dijo que “permanezco donde siempre estuve a lo largo de toda mi trayectoria: en la UCR, cuyas resoluciones acato, al mismo tiempo que defiendo su identidad y su autonomía. Pero como acatar no significa compartir, también defiendo mi legítimo derecho a disentir y a expresar mis diferencias con la intensidad que considere conveniente, sin afectar la unidad partidaria”. Pero las afirmaciones de Casella se pusieron después un poco más picantes cuando disparó sobre el presidente de la UCR de la Provincia, Daniel Salvador. “Debería estar pensando cómo le explicarán a los militantes de base del radicalismo por qué razón, luego de cuatro años de gobierno, corremos el muy serio riesgo de devolverle el poder al populismo autoritario y corrupto que Cambiemos nació para detener. Especialmente deberán analizar si su silencio acrítico, su aceptación de un rol dependiente y no propositivo y la forma en que desempeñaron los cargos que ocupan, no es una de las razones principales para explicar ese potencial retorno”, afirmó.