Axel Kicillof se defendió y explicó su polémica frase sobre la droga

El candidato a gobernador del Frente de Todos aclaró sus dichos sobre que hay gente que vende estupefacientes porque se quedó sin empleo: "Yo simplemente conté textualmente lo que me dijo un cura en un barrio de Morón"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmó hoy que sus recientes afirmaciones acerca de que hay gente que vende drogas porque se quedó sin empleo están basadas en lo que le contó "un cura de un barrio de Morón", pero no en su "postura sobre el tema", y remarcó que si gana las elecciones va "a combatir el narcotráfico".



En declaraciones formuladas a radio Con Vos, el postulante destacó que "yo simplemente conté textualmente lo que me dijo un cura en un barrio de Morón", y destacó que "cuando estemos en el gobierno vamos a combatir el narcotráfico, penalizar y perseguir a toda la cadena de producción y distribución de drogas".



Analizó que las políticas de los gobiernos nacional y provincial en materia de narcotráfico "fracasaron", y lo atribuyó al "ajuste presupuestario del 30% que hicieron en el área de seguridad desde 2015".



"Hay muchos menos recursos y eso se nota tanto en el hecho de que los intendentes deben ponerle nafta a los patrulleros como en las estadísticas: en cualquier barrio te dicen que el tema del delito y del narcotráfico está peor", analizó.



El diputado subrayó que las estadísticas de la Procuración General de la provincia indican que "hay más droga en la calle, que los delitos vinculados a la ley de drogas subieron del 17 al 33%", por lo que consideró que "este gobierno hizo mucho márketing de la lucha contra el natrcotráfico, pero no surtió efecto".



Sostuvo que "los indicadores sociales son peores así como las cuestiones que tienen que ver con la contención social" y evaluó que es el gobierno el que debe "explicar por qué fracasó esa política y por qué el delito y el narcotráfico están peor".



Luego precisó sobre la problemática del narcotráfico que "hay muchos planos a trabajar: uno que tiene que ver con la policía, otro que se vincula con la investigación y el trabajo de delitos complejos, pero también el trabajo de prevención".



Cuando se le preguntó sobre quién será su ministro de Seguridad, expresó que "dentro del peronismo y del Frente de Todos hay varios equipos con experiencia en Seguridad, no sólo de personas que provienen de la universidad, sino que han tenido trabajos concretos en diferentes gestiones" y citó como ejemplo al ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Arslanian.



"He tenido reuniones con todos. Estamos articulando un plan con expertos y trabajando un plan único", apuntó.