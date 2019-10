Macri y Vidal cruzaron a Kicillof tras afirmar que “hay gente que vende droga por falta de trabajo”

Duras críticas al candidato a gobernador opositor, que anoche aseguró que “combatiré al narcotráfico y al delito”

| Publicado en Edición Impresa

“Los narcotraficantes no son pobres ni desocupados, son millonarios” - María Eugenia Vidal - Gobernadora y candidata de JxC

“Lo tomaron como una definición política. No es así” - Axel Kicillof - Candidato de FdT

Una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición se desató ayer luego de que el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmara que por la crisis del empleo “hay gente que vende droga porque se quedó sin laburo”. La frase fue respondida por la gobernadora, María Eugenia Vidal, -y también candidata- quien le recriminó su “desconocimiento” de la Provincia, y del propio presidente, Mauricio Macri, quien calificó de “disparate” los dichos del dirigente del peronismo y afirmó que su frente continuará “batallando contra el narcotráfico”.

Sin embargo, Kicillof acusó anoche al oficialismo de sacar de contexto sus dichos: “Comenté lo que me dijo un cura que trabaja en un barrio. No dije que esa va a ser mi política. En mi gobierno se va a combatir el narcotráfico y perseguir el delito”, dijo e insistió: “Simplemente reproduje una frase. Lo tomaron como una definición política y no fue así”.

Además de Vidal y Macri, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia y Derechos Humanos) salieron a cuestionar los dichos de Kicillof, al mismo tiempo que distintos dirigentes y legisladores del oficialismo.

Durante una entrevista televisiva, el candidato a gobernador del Frente de Todos había afirmado que por la crisis del empleo, según le contó un cura de Morón, “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, lo que ayer motivó fuertes cuestionamientosdesde Juntos para el Cambio.

Durante una de las marchas del “Sí, se puede” que realizó en San Miguel de Tucumán, Macri se refirió a Kicillof al lanzar que “digan los disparates que digan, vamos a seguir batallando contra el narcotráfico hasta el final”.

Poco antes, Vidal afirmó que los dichos de su adversario son “una estigmatización de la desocupación y la pobreza” por su asociación con el narcotráfico. Y añadió que sus declaraciones “demuestran que no conoce la Provincia ni los barrios: ni los desocupados ni los pobres son narcotraficantes. Es importante trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico y los que justifican el negocio”.

Horas antes el dirigente social Juan Grabois había salido a apoyar los dichos de Kicillof al sostener que “en la desesperación de no poder darle de comer a sus hijos, algunas familias hacen tareas narco”.

Fue el único dirigente en la oposición que coincidió con Kicillof. Hubo silencio de parte del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, luego del revuelo en el que a través de las redes sociales y distintos programas radiales y televisivos dirigentes nacionales y provinciales del oficialismo salieran a cuestionar esas declaraciones.

Una de las primeras y más dura fue la ministra Bullrich, quien reprochó a través de su cuenta de Twitter: “A los narcos los metemos presos. Durante cuatro años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la Provincia para armar su negocio. Pareciera que Kicillof busca convertir a la Provincia en una zona liberada”.

En tanto, Garavano, calificó como “una declaración peligrosa” y “discriminatoria” la afirmación de Kicillof, mientras que el diputado nacional Héctor “Toty” Flores consideró que “se está justificando lo injustificable”. Y la diputada provincial de Cambiemos Carolina Piparo, lanzó que son “una justificación del delito y un desconocimiento de la problemática. Nada nuevo en el kirchnerismo”.

otra polémica: la deuda

Además de la controversia por la droga y la situación social, otro tema que recalienta la campaña bonaerense es la deuda. Fue después que en la misma entrevista televisiva Kicillof reclame los números de las cuentas públicas y cuánto debe la Provincia. La mandataria y candidata a la reelección, no tardó en responder: afirmó que la deuda de su administración es “similar” a la que dejó su antecesor en el cargo, Daniel Scioli, aunque “con obras que se ven”.