"No sabe hablar", la insólita defensa de Messi a un compañero que fue expulsado

Una insólita defensa realizó Lionel Messi de su compañero, el francés Ousmane Dembelé, cuando recibió la roja directa en el encuentro que Barcelona le ganó al Sevilla 4 a 0.

Un video detecta lo que le dice el jugador argentino al árbitro Mateu Lahoz que expulsó a Delbelé por dirigirse a él en forma irrespetuosa: concretamente el árbitro dijo que el futbolista sancionado le dijo "Eres muy malo..."

Lo más llamativo fue el diálogo posterior del rosarino con el juez. El programa "El Día Después" hizo lectura de labios de toda la discusión y resulta increíble, de acuerdo a lo que describen las crónicas periodísticas.

Leo le preguntó: "¿Qué te dijo Dembélé?". Tras la respuesta del referí, el rosarino le contestó: "¡No sabe hablar, no sabe hablar!". Busquets y Piqué intentaron explicarle lo mismo al árbitro. Entonces Messi volvió y le dijo: "No hacía falta". Y Lahoz: "No te equivoques, Leo. Te estoy hablando por eso. Eso es una falta de respeto. Cuidado, Leo".