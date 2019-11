VIDEO: Le robaron a su mascota en Berisso y ofrece clases de guitarra y su bici para encontrarla

20 horas de filmaciones, 5 cámaras de seguridad, un extracto de poco más de 1 minuto, 1 camioneta Ecosport, 2 hombres de unos 35 años, 2 testigos,18.00 hs, el nombre de una persona tachado, un número de teléfono.

Escritos en una hoja sostenida por imanes en su heladera, estos datos no paran de girar en la mente de Amancay Tolaba, una joven estudiante de 21 años oriunda de Bariloche que llegó a nuestra ciudad con el sueño de convertirse en licenciada en música y que por estos días vive amargas horas por la desaparición de su mascota.

Como muchos jóvenes que llegan a La Plata desde lejos, esta joven ha tenido que hacer un duro trabajo de adaptación. Si bien reconoce que los amigos, la Facultad y Whatsapp le han servido como puntos de apoyo para afincarse y no extrañar tanto su tierra y sus seres queridos, ella está convencida de que su perra Bimba, a quien adoptó en el 2016, jugó un rol fundamental para cerrar el proceso y poder echar raíces.

“Llegó a casa cuando tenía 3 meses. Tener que darle de comer, sacarla a pasear, tener alguien que te espera cuando llegas de la facu. Todo eso te hace sentir que ya no estás sola, que tenés un afecto, que tenés una sucursal de tu familia acá” contó la joven que decidió acudir a este diario para que tome estado público su denuncia por el robo de su mascota, ocurrido en la puerta de su casa, en 123 entre 65 y 66.

SÁBADO 10 DE AGOSTO, EL DÍA QUE SE LA LLEVARON

Según explicó, el hecho tuvo lugar el pasado 10 de agosto cuando ella se encontraba de visita en la ciudad de Bariloche por el nacimiento de su hermanita. Había dejado a Bimba al cuidado de una amiga y restaban algunas horas para que regresara a La Plata cuando se enteró de que su mascota había desaparecido. La amiga le explicó que cuando regresó de estudiar de la casa de un compañero, sacó a pasear a la perra y que de un momento a otro no la vio más.

Fue en ese marco que cuando apenas tocó suelo platense, Amancay armó un operativo de búsqueda que consistió en una campaña en las redes sociales y un rastrillaje de diez cuadras a las redonda por la zona en la que vive. Junto a algunos amigos, recorrió incansablemente las calles de Villa Argüello mientras iba pegando carteles con la foto de su perra y su número de teléfono para que la contactaran.

“No quedó un poste sin que pusiéramos un cartel. En bici y a pie, recorrimos todo el barrio. Incluso me arme de coraje y, pese a la suciedad, los roedores y el agua sucia que corre, revise el sector del desagüe que se encuentra entre 66 y calle 9 de Berisso. Es que para esa altura ya temía lo peor. Creía que la podría haber atacado algún perro y que, mal herida, se había ido echar a ese lugar” relató.

UNA FALSA ALARMA QUE LA DEJÓ "CON EL CORAZÓN EN LA MANO"

Después de varias jornadas en las que alternó estudios y largas caminatas, los mensajes comenzaron a llegar a sus cuentas en redes sociales. También los llamados. Entre ellos, el de un hombre que aseguraba haber visto a un perro muerto en una esquina de Villa Argüello cuyas características físicas se asemejaban a las de Bimba. “Con el corazón en la mano fui a ver si era ella pero al final resultó que se trataba de otro perro que andaban buscando. Llamamos a la Zoonosis para que lo retiraran” dijo.

Fue al siguiente día que la búsqueda tuvo un cimbronazo. Estaba yendo a realizar las compras cuando se cruzó con una trabajadora de un restaurante de la zona que siempre la veía salir a pasear con Bimba. La mujer dejó lo que estaba haciendo y salió a cruzarla para darle el dato que cambiaría toda su perspectiva: el mismo día que desapareció la perra, escuchó que dos clientes del restaurante hablaban de lo linda que era la perra y que se la iban a llevar.

Ante la joven primero y ante la policía después, la empleada contó que salió de la cocina y les advirtió que la perra tenía dueña. Pero lejos de frenar su accionar, aparentemente los individuos orquestaron un plan para que la mujer no se diera cuenta de lo que tramaban. Siempre en base a los datos de esta testigo, después de pagar y de asegurar que “no se la iban a llevar”, uno de los sujetos se subió a la camioneta estacionada sobre calle 9 de Berisso, mientras que el segundo se dirigió a buscar a la perra.

LA MANIOBRA PARA LLEVARSE A BIMBA

Mientras el conductor daba la vuelta tomando calle 122, luego calle 65 y finalmente calle 123, el segundo se encargó de que Bimba se quedara sobre 123 para que de este modo no fueran descubierto por la gente del restaurante. Fue así que tras engañar al animal, la levantaron, la cargaron en el baúl de la camioneta Ecosport y se fueron por calle 9.

Pudo descubrir toda esta maniobra gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos. Es que al momento que se enteró de que cabía la posibilidad de que la desaparición de su perra podía estar relacionada con un robo, Amancay comenzó a golpear las puertas de las casas de la zona para pedir las grabaciones. Así pudo obtener un total de 20 horas de grabación que revisó minuto por minuto.

"LA PEOR SERIE DE MI VIDA"

“Fue la peor serie de mi vida. Todo un día me senté frente a la compu para ver si podía sacar algún dato más. Fue en el último video que pude comprobar lo peor. Los dos tipos estos de los que me habían hablado la chica del restaurante se habían llevado a Bimba. Me sentí más tranquila porque hasta ese momento yo creía que la habían matado o estaba perdida quizás dónde” contó.

Con un extracto de dos minutos de todo el material fílmico que consiguió, una foto de Bimba, dos testigos y un amigo se fue a radicar la denuncia a la comisaría cuarta de dicha dependencia y decidió no publicar nada en las redes sociales ni acudir a los medios para cuidar la integridad de la perra. “Siempre creí que todo se iba a solucionar enseguida. Además no quería andar escrachando a los hombres. Si bien en la comisaría me tomaron la denuncia y se notó que tenían voluntad, los tiempos de la justicia son lentos” sostuvo.

"No entiendo para que se la llevaron. Bimba no es una perra de raza. No pude conseguir el testimonio de una vecina que aparece en el video. Se ve que les dice 'no se lleven nada' o algo parecido porque los tipos se meten en el auto. Después vuelven a salir y ahí sí, se la llevan" señaló.

"ESTOY DESESPERADA"

“Yo me encargue de llevarle los datos, de hacer toda la investigación previa. A la fiscalía lo único que le quedaba por hacer era trabajar la imagen del video con algún editor potente y así poder obtener, en a la patente, algún indicio del lugar en el que están viviendo. Yo se que hay cosas más importantes, pero para mi en este momento es todo. Yo no sé cómo la están tratando a Bimba. No se si le están dando de comer, si la están usando para peleas de perros. Estoy muy desesperada y me gustaría que se resuelva el tema cuanto antes” manifestó la estudiante que hizo un llamado a la justicia para que acelere los trámites y puedan llegar cuanto antes al fondo de este caso.

"Mi única intención es ayudar. No quiero entorpecer el trabajo de la policía pero estoy dispuesta a dar todo lo que tengo: mi bicicleta y mis ganas de enseñar música para poder obtener al menos una pista. Pero necesito volver a verla" sostuvo la joven al hablar de la recompensa que está dispuesta a dar a quién le aporte algún dato sobre Bimba. (+54 9 294 469-6577).

Se trata del segundo hecho delictivo que sufre esta joven estudiante ya que tiempo atrás le robaron de la puerta de su casa la bicicleta con la que ella se desplazaba todos los días hasta la facultad de Bellas Artes. Sobre ese hecho también dio cuenta el diario EL DIA luego de que la joven aportara el material fílmico.