Preocupación ante un inminente aumento del precio de los combustibles

Es inminente un nuevo aumento en el precio de los combustibles porque el próximo jueves terminan los 90 días de combustibles con precios regulados por decreto y desde la Federación de Expendedores de Combustibles - FEC - se indicó que se aplicaría un incremento del 6 por ciento en la Ciudad.



Desde esta semana las petroleras podrán volver a establecer el valor de las naftas sin autorización del Poder Ejecutivo y, de acuerdo a conversaciones que los expendedores tuvieron con distintas petroleras el incremento sería del 6 por ciento. A esa suba se le sumará otro incremento para los primeros días de diciembre.



“La idea es hacer aumentos progresivos hasta que la nafta cueste un dólar, el precio estuvo muy retenido, pero lamentablemente desde hace meses en muchos ámbitos ya se aplicaron aumentos como si tuviera ese valor”, dijo Julio Alonso, titular de la FEC.



El dirigente aseguró que ese es el precio que tiene que tener el combustible, pero también aclaró que eso se debe dar en un contexto en el que mejore el poder adquisitivo de la gente porque en la actualidad “se carga lo justo”.



NO HUBO CIERRE DE ESTACIONES



Pese a la crisis económica Alonso aseguró que no se cerraron estaciones de servicio en la Región, aunque aclaró que si se resintió la contratación de empleados.



“Los empleados que por distintas razones se jubilan o cambian de empleo ya no se los reemplaza”, apuntó el dirigente.



Como se recordará, el decreto que reguló el precio de los combustibles se conoció el 15 de agosto, tras las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando se dispuso que las compañías debían mantener los precios del 9 de agosto y que se tomaba un dólar de referencia de $45,19.



Además se facultó a la Secretaría de Energía para autorizar incrementos en los precios y Gustavo Lopetegui, titular de esa dependencia, habilitó dos subas, de 5% cada una, en septiembre y a fines de octubre.



Ahora las empresas petroleras tendrá el camino liberado para establecer nuevos aumentos porque el Gobierno no continuará con la medida de emergencia que fue el congelamiento.



Se especula con que las petroleras -YPF, Raizen (que tiene la marca Shell) y Axion- preparan un aumento de entre 4% y 6% para los primeros minutos del próximo viernes.



Un alto directivo de YPF anticipó días atrás que la firma será “muy responsable en la forma que se aumentarán los precios” y se anticipó que se haría solo lo necesario.



En el despacho de combustibles creen que hay que llegar a fin de año con la relación “uno a uno” entre el dólar y el litro de nafta. Es decir, que la nafta debería acercarse a los $60. Para llegar a esa meta, requerirían tres incrementos en los próximos 45 días.



En tanto en las estaciones de servicio locales se espera que la gente vuelva a tener dinero en el bolsillo para hacer frente a lo que se viene con los nuevos valores.