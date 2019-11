Alberto Fernández: "Hoy es un día aciago, se interrumpió la democracia en Bolivia"

El presidente electo Alberto Fernández consideró que "hoy es un día aciago" por el "golpe de Estado" en Bolivia, donde "se interrumpió la democracia y se produjo un enfrentamiento y una enorme crisis social que no se sabe donde termina", y aseveró que "no hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo".



Al hablar en la presentación de un libro "Política y elecciones en A. Latina: una guía progresista para campañas electorales", Fernández agradeció hoy a los presidentes de México, Perú y Paraguay (Manuel López Obrador, Martín Vizcarra y Mario Abdo, respectivamente) por su colaboración para asilar y ayudar al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.



"Es una muy mala jornada. No es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda", sentenció el mandatario electo.



Tras sostener que "hoy es un día aciago" por los hechos de Bolivia, alertó que en ese país se desató "un enfrentamiento y una enorme crisis social que no se sabe donde termina".



En Bolivia, insistió, "se interrumpió la democracia" y sostuvo que "gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales".



En ese sentido, destacó que "tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador", el mandatario mexicano que dio asilo a Morales, y enfatizó que ese país también acogió a argentinos "perseguidos" durante las dictaduras.



El mismo agradecimiento hizo extensivo al peruano Vizcarra por autorizar el espacio aéreo para que un avión vaya a buscar a Morales y al paraguayo Abdo por también ofrecer asistencia al ex presidente boliviano.