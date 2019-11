Con colas cada vez más largas y sin turnos disponibles, hacer la VTV resulta una misión casi imposible para los platenses

Se acerca el verano, algunos ya están planeando las vacaciones y se les ponen los pelos de punta de sólo pensar que tienen que llevar el auto a hacerle la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Y no pasa por lo económico, únicamente, sino porque cumplir con el trámite implica una pérdida de tiempo mayúscula, con no menos de cuatro horas haciendo una cola que mientras hace un mes era de unas cinco cuadras ahora ya va por las ocho.

Claro que también está la posibilidad de pedir turno, pero si lo hace por la web de la VTV sencillamente no puede porque no hay fechas disponibles. No sólo noviembre ya está cubierto, sino que para diciembre habilitaron hasta el 15 y ya está todo cubierto.

Es decir que si cualquiera que tenga que cumplir con el trámite o se dispone a perder cerca de mediodía, incluso yendo en horas de la noche para hacer la cola, o bien no la hace porque al día de hoy es imposible obtener un turno, y no se sabe cuándo abrirán los cupos para la segunda mitad de diciembre.

Y no hay que perder de vista que precisamente diciembre, por sobre todo, suele ser el mes que comúnmente recibe un aluvión de automovilistas procurando tener el trámite completo para evitar que un control en la ruta termine significándole una multa.