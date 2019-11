Fractura en Cambiemos: un grupo de la UCR se une al PJ para repudiar un “golpe”

Diputados de varios bloques, encabezados por el FPV-PJ y referenciados en el Frente de Todos, formalizaron ayer el pedido de sesión especial para hoy con el fin de repudiar “el golpe de Estado en Bolivia y reclamar por una salida democrática a la situación que atraviesa el vecino país”.

El pedido de sesión especial -solicitada para hoy, a las 15.30- ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y lleva las firmas, entre otros, del jefe del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ, Agustín Rossi; de Red por Argentina, Felipe Solá, y del PRO, el platense Daniel Lipovetzky, el único referente del oficialismo en firmar la solicitud

También suscriben el pedido la diputada massista Carla Pitiot, el legislador de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y el entrerriano Juan José Bahillo, del bloque Justicialista.

En tanto, fuentes del Frente de Todos adelantaron que ese bloque trabaja en un texto de consenso que reúna los diferentes proyectos de resolución presentados por diputados de diversas bancadas para ser aprobado en el recinto, estiman, “por amplia mayoría”.

El texto incluirá la necesidad de repudiar expresamente el “golpe de Estado”, término al que no adhiere el gobierno nacional, según lo hizo saber el canciller Jorge Faurie, y buscará bregar por “la garantía de inmunidad física” para el ex presidente Evo Morales; su ex vice, Álvaro García Linera, y todos los ex funcionarios bolivianos, así como hacer un llamado al “restablecimiento del orden institucional” en el país vecino.

La postura en torno de la situación de Bolivia divide opiniones en la coalición Juntos por el Cambio, que buscaba acordar un texto propio que contenga la diferentes posiciones que existen en ese espacio político, en una reunión de ese interbloque que encabeza el radical Mario Negri.

La intención del oficialismo es llegar hoy al recinto con un proyecto diferente al de la oposición ya que en Cambiemos se hace hincapié en las denuncias de fraude de la elección de Evo Morales, en sintonía con la posición de la OEA, previa a la crisis que derivo en la renuncia del ex mandatario boliviano.

En Cambiemos hay quienes consideran que se trata de una crisis institucional derivada de decisiones del presidente renunciante, y un sector de la UCR -aunque anoche se sumaban un par de monzoístas- que promueve la necesidad de un repudio directo, a lo que califican como un golpe de Estado.

Así, diputados radicales como el platense Miguel Bazze encabezaron la postura dentro de Cambiemos de calificar como “golpe de estado” lo ocurrido en Bolivia. “Creo que efectivamente ha habido una presión de las Fuerzas Armadas para que el presidente de la República de Boliviano renuncie y naturalmente eso es un golpe de estado”, aseguró.

Ayer, en tanto, senadores provinciales alineados con Emilio Monzó también salieron a marcar postura al calificar como “un golpe de Estado que debe ser repudiado” la situación en Bolivia. Gabriel Monzó, Marcelo Pacífico, Eduardo Schiavo y Ana Laura Geloso fueron los legisladores provinciales del monoísimo que salieron a marcar esta postura.

En el Senado también

La Presidencia de la Cámara de Senadores convocó hoy a sesión especial ante el pedido hecho por el bloque Justicialista para que mañana la Cámara alta exprese “su más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia”, que motivó la renuncia y el exilio en México del presidente Evo Morales.

El documento que el justicialismo pretende aprobar también insta “al Poder Ejecutivo a pronunciarse en contra de este golpe cívico-militar que interrumpió el orden democrático y constitucional” de aquel país.

Asimismo, exhorta al gobierno de Mauricio Macri a que “conceda asilo a cualquier integrante del gobierno” de Evo Morales.

En el oficialismo llegan divididos al recinto: la mayoría son radicales, pero hay varios del PRO