Alerta vecinal en Abasto por intentos de ocupación de terrenos privados

Abasto no tiene paz. Jaqueada en las últimas semanas por los intentos de ocupación de terrenos, la localidad del oeste platense vuelve a ponerse en guardia por el creciente fenómeno de las usurpaciones en la periferia.



Días atrás los vecinos históricamente radicados denunciaran que estaban usurpando tierras “sobre las vías del tren que iba a Brandsen”, en la zona de calle 516 bis y 232, de manera que los espacios invadidos por los intrusos corresponden a propiedades del ferrocarril. Y ahora el alerta llegó desde la zona de calle 216 y 506, donde se extiende un predio de propiedad privada, de al menos dos hectáreas, que estaría en la mira de usurpadores.



Los vecinos, que realizaron varias denuncias al 911 y en la comisaría séptima, aseguran que “están ofertando los lotes en las redes sociales, pero no son los verdaderos dueños. Hay gente que compra ‘sin saber’ y viene a instalarse. Este miércoles ya bajaron dos camiones con tierra”, advirtió un vecino que teme por la formación de una ocupación ilegal.



Esta situación se está viviendo a diez cuadras del centro de Abasto y a unas veinte del predio de la avenida 520 y 213, donde en 2015 tuvo lugar una masiva toma de lotes que conmocionó a la localidad durante varios días y cuyas tierras finalmente expropiaron.



“Hay una mujer que está ofreciendo los lotes en cuotas de $300. Hoy fue la Policía y había algunas personas limpiando los terrenos. Les mostraron unos boletos de compra venta que no tienen ninguna validez. Pero por ahora no se tomó ninguna medida”, advirtieron en el barrio, y reclamaron urgente intervención judicial.



Como ha venido informando este diario, durante estos últimos meses recrudecieron las denuncias por usurpaciones: Villa Alba, Melchor Romero, Villa Alba, San Carlos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Villa Montoro, El Retiro y Berisso son algunos de los barrios que estuvieron en vilo por las tomas de tierra. La semana pasada desalojaron un predio de veinte hectáreas en Villa Elvira.



En cambio, donde no pudieron frenarla fue en Villa Alba. La usurpación de 604 a 602 y de 121 bis a 119, se transformó en una de las más grandes del año en la Región. Los vecinos están desesperados porque la toma se consolidó y ya provoca que los hogares que están cerca de la ocupación de los terrenos tengan inconvenientes con los servicios básicos, como la luz y el agua.