Grabois advierte: "Si tenemos que movilizar contra Alberto Fernández lo vamos a hacer"

Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois y Gildo Onorato afirmaron hoy que el presidente electo Alberto Fernández, con quien se reunieron ayer, "ve a los movimientos sociales como parte de su gobierno", pero advirtieron que "no serán aplaudidores" de su gestión, y que eventualmente se movilizarán en su contra "si es necesario".

Grabois y Onorato participaron ayer del encuentro con Fernández en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), motorizada por el titular de la comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, al que también asistieron representantes de distintas organizaciones sociales.

"Nos escuchó muy respetuosamente y con mucha atención. Al final planteó que lo habíamos convencido. Alberto ve a los movimientos sociales como parte de su gobierno. Nos dijo que éramos parte de proyecto", contó hoy Grabois en declaraciones a la prensa.

No obstante, el dirigente dijo que "los movimientos sociales tienen que ser independientes, y no aplaudidores y felicitadores de dirigentes políticos". "Hablamos de que tenemos un rol y que no lo vamos a perder, y que vamos a interpelar y criticar las cosas que nos parezcan mal y que si alguna vez teníamos que hacer una movilización, lo vamos a hacer, ya que es la naturaleza de nuestras organizaciones", explicó.

En el mismo sentido, Onorato afirmó: "Alberto nos dijo que no quería soldados que se callen la boca, sino que era un compañero que escucha distintas opiniones y que en la diversidad podemos sacar adelante Argentina".

"No es que nos gusta salir a la calle, sino que es una práctica cuando no queda más remedio para ser escuchados. Pero vamos a fortalecer una gestión que va a tener dificultades", indicó Onorato.

Por último, el dirigente de la CTEP manifestó que "se viene una Argentina con muchas dificultades y todos tenemos que hacer un aporte".