Instagram ocultará los "Me gusta" de sus publicaciones

Instagram anunció que comenzará la prueba, a nivel mundial, para ocultar el número de los likes de las publicaciones. El objetivo, según explicó la compañía, es que la atención se focalice en el contenido y no en la notoriedad que alcance una publicación.

Cabe aclarar que los autores de contenido podrán seguir viendo sus propios likes en las publicaciones que realicen, pero no los demás. De esta manera, los corazones dejarán de ser "medida de éxito", condición que aprovechan actualmente los influencers.

Mediante un comunicado indicó respecto a la decisión: "A partir de ahora vamos a extender la prueba de los likes privados de forma global". Y siguió: "El feedback que tuvimos fue positivo, y este es un cambio fundamental para Instagram, así que continuaremos con las pruebas con la comunidad global de Instagram".

El cambio, se detalló, será progresivo. Primero estará visible para algunos usuarios e Instagram verá las reacciones para terminar de definir cómo será la nueva modalidad.

En esa línea, aclararon: "Entendemos que el número de likes es importante para muchos creadores, y estamos evaluando diversos recursos para creadores para que puedan expresar el valor de sus producciones".

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2