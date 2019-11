Tristán Suárez pone a prueba a un San Carlos que pretende dar el gran golpe en Ezeiza

Tonificado por la victoria obtenida sobre Sacachispas (2-1), en la fecha pasada, Villa San Carlos (22) afrontará esta tarde un compromiso de alto riesgo, cuando a partir de las 17 visite en Ezeiza a Tristán Suárez, que también aparece tercero en las posiciones con 22 puntos.

El encuentro será arbitrado por José Carreras y televisado por DirecTV Sports.

El Celeste está bien posicionado en el campeonato, y la idea del cuerpo técnico y jugadores es sacar un resultado preponderante que le permita mantenerse a la expectativa en el certamen.

Para el compromiso de hoy, el Flaco Vivaldo metió mano en el equipo. Vuelven a la titularidad el lateral derecho, Manuel Molina (ingresa por Juan Ignacio Saborido); Alejandro Lugones (sale Alexis Alegre). Y las dos dudas que aún persisten son si siguen en el equipo el juvenil Agustín Prida e Ignacio Guerrico. Y además, quién será el acompañante en el ataque del Bebu Luna, es la pregunta del momento. Las opciones que se manejan son Bryan Schmidt o Pablo Miranda. Uno de los dos ingresará por Portillo.

En Tristán Suárez, Brian Maidana se pierde el partido con el Celeste porque llegó a la quinta tarjeta amarilla. Lo que aún no se confirmó es quién ingresará por el volante ofensivo.

otros tres partidos

La decimocuarta fecha del Apertura de Primera B tendrá esta tarde otros tres encuentros. Los mismos serán: en el nuevo horario de las 17 van a jugar Los Andes vs. Colegiales; Flandria vs. Justo José de Urquiza y Fénix vs. Defensores Unidos, de Zárate.