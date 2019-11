Yanina Latorre y su mal momento con Fabián Mazzei: "La pasé horrible"

Yanina Latorre contó este lunes en Los Ángeles de la mañana el mal momento que vivió por la forma en que se le acercó Fabián Mazzei en el estacionamiento de un supermercado para defender a Araceli González.

"La pasé horrible. Una desgracia total", dijo respecto a lo sucedido el domingo y relató: "Estoy saliendo con el carrito y me lo encuentro de frente al señor Mazzei: él me ve y yo lo veo pero nada, no lo saludo, si no lo conozco, y sigo de largo. Yo estaba hablando con Dora (su mamá) y de repente me asusto porque alguien me toca la espalda, era él".

La panelista aseguró que se quedó muda mientras el actor le recriminaba sus dichos sobre mujer, quien quiere una revisión de la división de bienes con Adrián Suar.

"Me asusté. No le había cortado a Dora y me paré frente a Diego para que no se adelantara. Encima en un auto había gente que empezó a filmar todo", siguió la rubia.

Luego, profundizó en los dichos de Mazzei: "Él empezó a increparme y me decía 'tengo los videos', yo le dije 'mirá yo no hablé mal de Araceli' y me achiqué. Diego en ningún momento se metió porque es mi trabajo y él (por Mazzei) no me hizo nada físico pero estaba muy enojado y hablaba fuerte".

También destacó que: "La frase mía que más le afectó fue la de 'Araceli vuelve a la carga con todo el tema económico contra Suar y va a Intrusos a denunciarlo porque está sin trabajo' y necesitaría dinero. Le dije 'si ella se expone a dar estas notas yo puedo opinar que lo hace porque quiere guita'".

Y cerró: "El episodio termina cuando le dije 'mirá no te voy a seguir escuchando'. Estaba nerviosa, me iba para atrás, le decía 'bueno, bueno no hablé mal de ella'. Diego me decía '¿qué pasó, qué dijiste?' y yo lo cuerpeaba porque se llegaba a meter y se armaba quilombo. Él no es violento pero en un momento lo miré y le dije 'Dejá que este es mi trabajo'".