Angelici sobre Riquelme: "Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió hoy a la participación del ídolo del club Juan Román Riquelme en la lista opositora que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini y sentenció: "Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo".

Angelici, en conferencia de prensa, también enfatizó que "no me sorprendió lo que hizo Riquelme. Es un ídolo del club y dejémoslo, que la gente lo siga teniendo como hincha".

En cuanto a las declaraciones del otro candidato opositor en las elecciones del 8 de diciembre, José Beraldi, quien en un comunicado mencionó que Román había pedido algunas cosas inaceptables, afirmó: "No me corresponde a mí interpretar lo que dijo. Aunque yo y muchos de los que están acá sabemos de qué se trata".

Y luego comentó: "Tengo una manera muy frontal y lo conozco a Riquelme, lo primero que teníamos que hacer era el integrarse, conocer al candidato del oficialismo, al socio. No servía incorporarlo para ganar una elección y a la semana estar peleados".

#Boca Angelici, durísimo con Riquelme: "No estoy sorprendido con la decisión que tomó. Quince días atrás pidió la unidad y el único que no atendió, como siempre, fue Ameal". pic.twitter.com/mFG6WTv5Iq — TyC Sports (@TyCSports) 22 de noviembre de 2019

"El habló de integrarse si había unidad y no la hubo. Cené una vez con él y después tuve seis o siete reuniones donde él no estaba y sí su hermano y su representante. Me imaginé que al no haber unidad el ídolo se quedaba en casa y después cualquiera que ganaba se ponía a su disposición. Pero prefirió ir con Ameal, a quien conoce bien, porque cuando fue presidente y él jugador le daba todo lo que quería"

Cuando se refirió a las posibilidades del oficialismo, ya que hay encuestas que lo dan detrás de las otras dos listas, expresó: "La fe es lo último que se pierde. Yo creo que los socios van a votar a quien sepa administrar el club. No pasa si la pelota entra o no. Pasa por cómo dirigir una institución como Boca. Yo sé que tuvimos una deuda con la Copa Libertadores que no pudimos lograr, pero llegamos a dos finales y dos semifinales".

Las elecciones en Boca se realizarán el próximo 8 de diciembre, de 9 a 18, y podrán votar 82.700 socios entre infantiles, activos y vitalicios. Para las mismas se presentarán tres listas: el oficalismo encabezado por Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, y dos opositoras, una con Jorge Amos Ameal y Mario Pergolini y la restante con José Beraldi y Rodolfo Ferrari.