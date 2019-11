La boda del año: qué se sabe sobre el casamiento soñado de Pampita y García Moritán

Llegó el gran día para Carolina “Pampita” Ardohain: su mega casamiento con Roberto García Moritán se concretará en la ceremonia “íntima” a desarrollarse desde las 18.45 en el Palacio Sans Souci (ubicado en el partido de Victoria).

“La boda del año” hoy se hará realidad, después de un maratónico romance que comenzó hace aproximadamente 3 meses, luego de la separación de Pampita (a principios de julio) de Mariano Balcarce. “Soy de las que piensan que el amor llega cuando menos lo esperás, así que no tengo apuro”, había dicho la top model por aquel entonces.

Y su amor llegó. Un flechazo mutuo se produjo entre ellos, que se conocieron por amigos en común. De inmediato ella lo blanqueó, paseó por Tigre junto a sus hijos y él la asistió en el aeropuerto cuando tuvo una “noche de terror”.

Todas las miradas se dirigieron hacia el nuevo candidato de la jurado del “Bailando”. Ahora ya es de público conocimiento que “Rober” -como ella lo llama- es dueño de los restaurantes “La Mar” y “Tanta”. Empresario gastronómico de 42 años, ya estuvo casado (con la empresaria inmobiliaria Milagros Brito) y tiene dos hijos: Santino y Delfina. “Economista, emprendedor, que desarrolla y arriesga; padre de dos y orgullosamente argentino”, se describe a sí mismo en Instagram.

La gran noticia, que impactó a propios y ajenos llegó desde Punta Cana, cuando los tortolitos compartían sus primeras vacaciones. El 11 de octubre fue la esplendorosa propuesta en la cual García Moritán se arrodilló ante Caro para declararle su amor y pedirle que se case con él. En una producción de película, con apenas dos meses de relación, los novios anunciaron que se unirían legalmente: “¡Sí! ¡Nos vamos a casar!”, escribió ella en su Instagram junto al video que muestra la secuencia en la cual le piden su mano.

LA FESTICHOLA

La organización fue a contrarreloj, porque en tiempo récord pudieron acomodar todo lo que se espera para una fiesta que esté al nivel de la conductora.

“Está todo ya bastante avanzado, yo solo tengo que elegir mi vestido, después lo demás ya casi está”, comentó la jurado en “ShowMatch” días atrás .

El vestido para la gran noche de hoy fue creado por Gabriel Lage, el diseñador argentino del momento.

La ceremonia tendrá 13 testigos y 30 damas de honor acompañarán a Pampi en su ingreso

La celebración “íntima” generó algo de revuelo, por los que quedaron afuera: “Él invitó a 80 y yo a 50, tiene un poco más de amigos”, comentó ella risueña, para acotar el motivo de su especial selección: “El salón tiene una capacidad máxima para 260 personas, y nosotros invitamos a 130 personas, cada una con un acompañante. Por más que queramos no podemos sumar a nadie más”.

Otra curiosidad que trascendió de esta boda fue que tendrá 13 testigos. El dato lo aportó la conductora desde su ciclo Pampita Online: “No pudimos elegir dos solamente, como generalmente está previsto. Y si hubiera sido por mí, hubiera querido que sean más todavía. Yo sólo elegí siete, los otros seis son de Rober”. Otro desorbitante número será el de las damas de honor que la acompañarán en su día especial: 30.

¿YA ESTÁN CASADOS?

El rumor que circuló la semana previa a esta noche única fue que los tórtolos ya estarán casados para hoy, incluso Tinelli la chicaneó con eso en “ShowMatch”. “¡Está casada! Ahora la tengo que presentar con el ‘de...’. ¡Felicitaciones, se casó!”, dijo Marcelo, pero Pampita aclaró “No me casé y no fui con los testigos (al Registro Civil). Fuimos los dos solos, pusimos las huellas, pero no es casamiento porque se va a hacer en la ceremonia el 22. Llevamos los DNI, partidas de divorciados”.

A pesar de esta explicación, la ceremonia civil de esta noche en el palacio Sans Souci no tendrá validez si los novios, previamente, no pasan por la sede correspondiente del Registro Civil con sus (por lo menos) dos testigos para firmar el acta y recibir la libreta matrimonial. Por eso, se dice que al llegar hoy al evento, Pampita y García Moritán ya serán “Marido y Mujer”

DESTINOS

Para el post fiesta, ya se conocieron los lugares en los que la feliz pareja pasará su Nohe de bodas y su Luna de miel.

Gabriel Oliveri, director de marketing y comunicación del Four Seasons, le regaló a Pampita una noche en el lujoso hotel. Invitado a “Pampita Online”, contó: “Vas a tener la suite presidencial, que vale diez mil dólares. Tiene un baño de 30 metros de mármoles italianos y franceses de 1920 y las canillas son de oro”, para luego agregar: “Te va a traer buena energía. Ahí paró Madonna y se embarazó de Lourdes, así que cuidado”. Ella le respondió: “Voy a llegar medio destrozada, tipo siete de la mañana con el vestido de novia”, pero cuando le contaron que por ese lugar pasaron también Carla Bruni y Nicolás Sarkozy, Michael Jackson, Susana Giménez y las reinas Leticia y Máxima, agregó: “¡Me voy a sentir una reina!”.

La luna de miel será breve poro en un lugar muy romántico: París. “Nos vamos el martes y volvemos el domingo. Serán apenas cuatro días, porque tengo que trabajar. El lunes trabajo, voy a estar en ‘Pampita Online’ y en ‘ShowMatch’. Los chicos no van. Son poquitos días y tampoco nos podemos ir muy lejos. Con la familia nos vamos de vacaciones en diciembre”.

Como el papá de los nenes está en el exterior, reveló que Benicio, Bautista y Beltrán se quedarán “con mi tía y mi hermano, Guillermo. Ellos ya tienen sus rutinas, sus cosas. Igual, me voy re poquito”.