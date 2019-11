VIDEO: Tapó las cámaras de un edificio de Plaza España para romper una puerta y llevarse una bicicleta

Los ataques vandálicos contra edificios, muchas veces perpetrados por grupos de jóvenes con el objetivo de robar, continúan azotando la Región.

Así se desprende de los casos similares que han tenido lugar en el último tiempo. La mayoría de ellos acusa una operatoria calcada con respecto a los otros.

Se emplea un mismo patrón de acciones para dar los golpes que suelen concretarse de noche, cuando mengua el movimiento en las calles y la oscuridad se convierte en una aliada.

Estos ataques comienzan, por lo general, con individuos encapuchados que, a bordo de una moto, "estudian" las inmediaciones de los potenciales blancos.

Luego llega el momento de analizar de qués están hechos los portones y de qué medidas de seguridad están provistos.

Cuando se encuentra algún punto vulnerable, se ejecuta el ataque: patadas, golpes a la carrera, presión con las motos, rotura de cerradura o de blindex, todos son recursos que se emplean cuando lo que se pretende es ingresar. El fin ulterior de estos procedimientos es tomar lo que esté a manos (bicicletas, motocicletas) y darse a la fuga.

Fue esto último lo que ocurrió el pasado viernes en un edificio ubicado en la zona de Plaza España en donde un sujeto logró vulnerar la entrada a esta edificación de altura para luego tomar una bicicleta y darse a la fuga.

Según indicó la vecina que aportó las imágenes a este diario, el hecho tuvo lugar alrededor de las 22.30, cuando todavía se percibía un poco de movimiento en la calle.

Según se puede ver en un material al que tuvo acceso este diario, el sujeto intentan con distintos elementos romper la cerradura. "Incluso emplea un encendedor para quemar los cables" supone la joven que habló con eldia.com.

Pero la acción que más llamó la atención a los propietarios fue la intención de tapar la cámara de seguridad que estaba captando todo lo que hacía. En el clip se ve cómo el sospechoso toma un palo para luego dirigirse al lugar en el que se encuentra instalado el dispositivo, golpearlo y dejar el elemento contundente cruzado para evitar las filmaciones.

Luego se ve que los embates contra la puerta continúan. Si bien no se puede ver en el video, las maniobras continúan hasta el joven logra salirse con la suya y abre la puerta para llevarse el botín.

El dato más significativo que logró obtener esta mujer cuando revisaba las grabaciones fue que el mismo sujeto había intentado abrir el edificio en el mes de septiembre.

"La cara me parecía conocida, por eso cotejé ambas imágenes y me di cuenta que se trataba del mismo chico que no sabemos si es menor o no" indicó.

Ante lo ocurrido, la vecina no descarta que en el futuro pueda volver a repetirse la situación ya sea con este joven o con otro

En este marco, al igual que muchos vecinos que vienen padeciendo este flagelo, la vecina reclamó a las autoridades aumentar el nivel de vigilancia y los rondines de noche.