D´Onofrio lo mandó a Gustavo Alfaro a Paraguay "a tomar tereré"

La polémica de nunca acabar. Los choques entre Boca y River no terminan de generar polémicas y ahora se agregó a las controversias el titular millonario con una afirmación muy picante referida a algunos dichos de Gustavo Alfaro.

El DT de Boca había cuestionado nuevamente la utilización del VAR en la semifinal de ida de la Copa e incluso había redoblado la apuesta: "Cuando deje de ser el técnico de Boca, me voy a ir con todos los videos cortados a Paraguay a tratar de hablar con Seneme para que me explique algunas cosas", sostuvo.

D'Onofrio, fiel a su estilo, salió con los tapones de punta y respondió a las afirmaciones de Alfaro diciendo que "Tiene el derecho de decir lo que tiene. Si a él lo hace feliz, que vaya a Paraguay, que tome tereré y que haga lo que quiere. No me molesta en lo más mínimo. Tengo un enorme respeto por Alfaro, un tipo culto, una persona que tiene su manera de pensar. Cuando digo tomar un tereré, si va a Paraguay cuando no es más técnico, que lo vea a Cuevitas, que es amigo. No me digan que no es raro que alguien que no va a ser técnico se lleve unos videos y vaya a Paraguay", dijo el mandamás riverplatense.